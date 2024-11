São Paulo toma decisão importante antes do retorno do Brasileirão

Jogadores do São Paulo comemorando gol (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Pedro Brandão , supervisionado por Lance! • Publicada em 18/11/2024 - 03:30 • São Paulo (SP)

O São Paulo tomou uma decisão importante na preparação para o retorno do Brasileirão, nesta quarta-feira (20). O Tricolor concedeu folga neste último domingo (17) para os jogadores do elenco. Nesta segunda-feira, os atletas retornam para o trabalho nos treinamentos.

Após quatro dias de trabalho consecutivo, a comissão técnica do Tricolor optou por dar um dia de descanso para os jogadores. O time vem sofrendo com problemas de lesão. Arboleda e Welington são exemplos disso. Calleri, Wellington Rato e Liziero foram polpados da atividade de sábado no CT da Barra Funda. Os três mostraram desgate muscular e ficaram separados para avaliação da comissão.

Durante a semana, o elenco foi dividido. Uma parte treinou e outra parte fez avaliações clínicas. Posteriormentem essas atribuições foram trocadas. Depois dessa divisão, o time voltou a treinar junto no fim de semana.

No sábado (16), o treinamento incluiu um coletivo de 11 contra 11 utilizando toda a extensão do gramado. Alguns atletas ainda trabalharam finalizações ao término do exercício. Foi feita ainda uma dinâmica de posse de bola e saídas longas.

Lucas Moura no treinamento do São Paulo (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Sequência do São Paulo no Brasileirão

O São Paulo se prepara para a reta final do Brasileirão. O clube paulista entra em campo nesta quarta-feira (20), às 16h30 (de Brasília). A rodada da quarta-feira está recheada. Além do Tricolor, o Campeonato Brasileiro terá mais sete jogos. O Soberano briga por vaga direta na Libertadores