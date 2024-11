Por onde anda Ronaldão, ídolo do São Paulo?

Ronaldão foi um dos zagueiros mais importantes da história do São Paulo, consolidando-se como um pilar defensivo durante o período mais vitorioso do clube nos anos 1990. Com uma carreira marcada por títulos e passagens memoráveis no futebol nacional, ele também atuou na Seleção Brasileira, conquistando a Copa do Mundo de 1994. Desde sua aposentadoria, Ronaldão tem mantido um perfil discreto, mas segue próximo ao futebol e à comunidade são-paulina. O Lance! te conta por onde anda Ronaldão.

A trajetória de Ronaldão no São Paulo

Ronaldão iniciou sua carreira no Botafogo de Ribeirão Preto, mas foi no São Paulo que ele realmente se destacou. Ele chegou ao clube paulista em 1986, logo conquistando a confiança da equipe técnica e dos torcedores. Conhecido por sua firmeza na defesa e liderança em campo, o zagueiro foi peça-chave nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 1986 e 1991. Sua carreira pelo São Paulo ainda foi marcada pela conquista de títulos internacionais, incluindo as Copas Libertadores de 1992 e 1993 e os Mundiais de Clubes nos mesmos anos, consolidando-se como um dos grandes ídolos do clube.

Durante seu tempo no São Paulo, Ronaldão ganhou o respeito e a admiração dos torcedores pelo seu estilo de jogo aguerrido e comprometimento com o time. Além de sua habilidade como zagueiro, ele era conhecido por sua liderança em campo, frequentemente orientando os companheiros e ajudando a organizar a defesa.

Conquistas e legado de Ronaldão

A trajetória de Ronaldão no São Paulo é lembrada até hoje como uma das mais bem-sucedidas entre os jogadores que passaram pelo clube. Além dos títulos internacionais e nacionais, ele também conquistou o Campeonato Paulista em 1987, 1989 e 1992. Essa série de conquistas fez com que ele se tornasse uma figura de referência no futebol brasileiro, recebendo convocações para a Seleção Brasileira e fazendo parte do elenco que conquistou a Copa do Mundo de 1994.

Após sua saída do São Paulo, Ronaldão teve passagens por outros clubes, como Santos e Corinthians, além de atuar no futebol japonês pelo Shimizu S-Pulse. Apesar de sua carreira continuar com bons momentos em outras equipes, seu vínculo com o São Paulo permaneceu forte, e ele ainda é lembrado como um dos grandes ídolos tricolores.

Por onde anda Ronaldão?

Após encerrar sua carreira como jogador, Ronaldão continuou no futebol, assumindo funções administrativas e de gestão em algumas instituições esportivas. Ele chegou a ocupar o cargo de coordenador técnico da Seleção Brasileira em 2013, função em que trabalhou para promover melhorias na estrutura e na organização da equipe. Essa experiência no comando técnico contribuiu para ampliar seu conhecimento sobre os bastidores do esporte e consolidar sua posição no meio futebolístico.

Atualmente, Ronaldão participa de eventos e encontros promovidos pelo São Paulo, mantendo-se próximo ao clube e à torcida que o tem como ídolo. Ele também é envolvido em projetos sociais, especialmente voltados ao desenvolvimento de jovens talentos e na promoção do esporte como ferramenta de inclusão. Embora mantenha uma vida reservada, Ronaldão ainda se dedica a colaborar com o futebol brasileiro e a transmitir seus conhecimentos para as novas gerações.

Clubes em que Ronaldão jogou

1986–1993 São Paulo

1994 Shimizu S-Pulse

1995 Santos

1996–1997 Corinthians

1998 Santos

1999 Ponte Preta