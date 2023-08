Após a classificação do São Paulo para as quartas de final da Copa Sul-Americana, Rodrigo Nestor foi alvo de uma série de ameaças, que foram enviadas em forma de mensagem para as redes sociais da sua mãe. Entre estas mensagens, foi dito que o atleta 'corria perigo', falando como se fosse em nome de uma das torcidas organizadas do Tricolor.