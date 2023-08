Jogadores e torcedores do Santos, outro rival do clube do Morumbi, também foram alvos de ofensas racistas em jogos da Sul-Americana. Nos duelo contra o Audax Italiano (CHI) fora de casa, os jogadores Ângelo e Joaquim foram chamados de 'macaco' pelos torcedores visitantes. Em outro duelo da competição, diante do Newell's Old Boys (ARG), uma mulher chegou a ser flagrada carregando uma criança no colo enquanto imitava um macaco para torcedores adversários.