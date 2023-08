Na etapa seguinte, Calleri, autor do primeiro gol do São Paulo, foi peça fundamental: o centroavante fazia diagonais de dentro para fora, arrastando o zagueiro adversário e abrindo espaço no meio da linha de cinco do San Lorenzo. Sem coberturas, os zagueiros argentinos se viam sempre no mano a mano com os meio-campistas tricolores, que infiltravam para tentar finalizar os passes enfiados - Nestor e Alisson, por exemplo, fizeram grande jogo com suas chegadas à área.