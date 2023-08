Como de costume, no começo da temporada o Conselho Deliberativo do São Paulo definiu as metas orçamentárias e esportivas do clube para 2023. De acordo com o que foi divulgado na época, a principal intenção é que o Tricolor tivesse um ano 'equilibrado financeiramente e uma equipe competitiva'. Era previsto que o clube do Morumbi chegasse até as finais do Campeonato Paulista e da Copa Sul-Americana, além de chegar até as quartas de final da Copa do Brasil.