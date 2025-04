Calleri passa por cirurgia no joelho; São Paulo atualiza quadro médico

O atacante Calleri, do São Paulo, passou por cirurgia, nesta quarta-feira (23), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O argentino sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Segundo informou o clube, o procedimento foi bem-sucedido e ele deverá receber alta nos próximos dias. Depois, Calleri seguirá cronograma de recuperação na fisioterapia. O São Paulo não costuma dar prazo de retorno, mas há chances de o jogador perder o restante da temporada.

Calleri se lesionou contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Antes de operar, seguiu um protocolo no Reffis Plus do Tricolor. No elenco, o time conta com André Silva e Ryan Francisco. A priori, a opção para substituir o jogador será André Silva, mesmo com o atleta tendo algumas características diferentes. Ryan Francisco tem status de promessa, mas ainda soma poucos pontos no profissional. E com isso, a estratégia do Tricolor pode ser ir buscar no mercado.

Segundo antecipado pelo "ge", o mercado europeu é uma possibilidade para o São Paulo suprir a lacuna deixada por Carelli. O Lance! apurou que ainda não existem propostas, mas o entendimento da diretoria é que contratações serão feitas na próxima janela somente em caso de extrema necessidade, muito pela situação financeira do clube. O São Paulo estaria de olho em oportunidades que podem se assemelhar com a de Cédric - alguém livre no mercado e que tenha um salário de acordo com o que o time consiga bancar.

Calleri após sofrer a lesão no jogo contra o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)