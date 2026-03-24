Gabriel Sara abre o jogo sobre desejo de retornar ao São Paulo

Gabriel Sara falou sobre o São Paulo durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (24). Convocado pela Seleção Brasileira, o jogador - revelado na base tricolor -, respondeu tanto sobre o carinho com o time brasileiro quanto sobre seu futuro.

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O volante foi convocado para integrar a última lista antes da convocação oficial da Copa do Mundo. Sara estará disponível para os amistosos diante da França, na quinta-feira (26), e Croácia, na terça (31). Em entrevista, alegou que aprendeu a lidar com as críticas, inclusive o apelido de "astronauta" que recebeu na época e destacou o nome de Fernando Diniz.

Na época, recebeu o apelido irônico de "astronauta" de torcedores durante um período de má fase no clube, quando alguns torcedores diziam que: "se o Gabriel Sara é jogador, eu sou astronauta"

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- É difícil de acompanhar os Jogos, porque é muito tarde lá. Mas, sempre que eu acordo, eu vou assistir os Jogos, eu assisto os melhores momentos. Eu pego já a minha filha para assistir comigo também. É como eu sempre falo. Naquela época de São Paulo, eu aprendi a lidar com as críticas de uma forma um pouco diferente. O Diniz me ajudou bastante com isso. Eu entendi que aquela brincadeira e tudo mais era porque eu estava vivendo um momento ruim. E, se eu mudasse o meu momento, se eu começasse a jogar bem, aquilo tudo ia mudar. E foi o que aconteceu - disse.

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Sara foi revelado na base do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Sara falou sobre possibilidade de retornar ao São Paulo

Revelado nas categorias de base do São Paulo e hoje no Galatasaray, da Turquia, o meio-campista Gabriel Sara participou da campanha do título do Campeonato Paulista de 2021, que encerrou um período de nove anos sem conquistas da equipe.

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Após atuar em 113 partidas pelo clube paulista, Gabriel Sara foi transferido para o Norwich, da Inglaterra, por 10,5 milhões de euros em 2022. O brasileiro foi destaque em seu primeiro ano, mas assumiu o protagonismo dos Canários no ano seguinte, tendo marcado 14 gols e contribuído com 12 assistências. Durante coletiva, falou sobre a possibilidade no futuro.

- O São Paulo é um clube que sempre estará no meu coração. Foi onde tudo começou para mim. Por isso, não penso em voltar em fim de carreira ou sem condições físicas. A ideia é retornar em um momento em que eu ainda possa contribuir de verdade dentro de campo - disse.

- Hoje me sinto mais maduro, mas sei que ainda tenho margem para evoluir e me tornar um jogador melhor. Quero ter a oportunidade de voltar ao São Paulo na minha melhor versão, pronto para ajudar o time, conquistar títulos e retribuir o que a torcida merece - completou.