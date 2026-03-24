Gabriel Sara abre o jogo sobre desejo de retornar ao São Paulo
Sara foi revelado na base tricolor
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Gabriel Sara falou sobre o São Paulo durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (24). Convocado pela Seleção Brasileira, o jogador - revelado na base tricolor -, respondeu tanto sobre o carinho com o time brasileiro quanto sobre seu futuro.
O volante foi convocado para integrar a última lista antes da convocação oficial da Copa do Mundo. Sara estará disponível para os amistosos diante da França, na quinta-feira (26), e Croácia, na terça (31). Em entrevista, alegou que aprendeu a lidar com as críticas, inclusive o apelido de "astronauta" que recebeu na época e destacou o nome de Fernando Diniz.
Na época, recebeu o apelido irônico de "astronauta" de torcedores durante um período de má fase no clube, quando alguns torcedores diziam que: "se o Gabriel Sara é jogador, eu sou astronauta"
- É difícil de acompanhar os Jogos, porque é muito tarde lá. Mas, sempre que eu acordo, eu vou assistir os Jogos, eu assisto os melhores momentos. Eu pego já a minha filha para assistir comigo também. É como eu sempre falo. Naquela época de São Paulo, eu aprendi a lidar com as críticas de uma forma um pouco diferente. O Diniz me ajudou bastante com isso. Eu entendi que aquela brincadeira e tudo mais era porque eu estava vivendo um momento ruim. E, se eu mudasse o meu momento, se eu começasse a jogar bem, aquilo tudo ia mudar. E foi o que aconteceu - disse.
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Sara falou sobre possibilidade de retornar ao São Paulo
Revelado nas categorias de base do São Paulo e hoje no Galatasaray, da Turquia, o meio-campista Gabriel Sara participou da campanha do título do Campeonato Paulista de 2021, que encerrou um período de nove anos sem conquistas da equipe.
Após atuar em 113 partidas pelo clube paulista, Gabriel Sara foi transferido para o Norwich, da Inglaterra, por 10,5 milhões de euros em 2022. O brasileiro foi destaque em seu primeiro ano, mas assumiu o protagonismo dos Canários no ano seguinte, tendo marcado 14 gols e contribuído com 12 assistências. Durante coletiva, falou sobre a possibilidade no futuro.
- O São Paulo é um clube que sempre estará no meu coração. Foi onde tudo começou para mim. Por isso, não penso em voltar em fim de carreira ou sem condições físicas. A ideia é retornar em um momento em que eu ainda possa contribuir de verdade dentro de campo - disse.
- Hoje me sinto mais maduro, mas sei que ainda tenho margem para evoluir e me tornar um jogador melhor. Quero ter a oportunidade de voltar ao São Paulo na minha melhor versão, pronto para ajudar o time, conquistar títulos e retribuir o que a torcida merece - completou.
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