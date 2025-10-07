São Paulo não terá Pablo Maia em retorno da Data Fifa; entenda
São Paulo não terá Pablo Maia contra o Grêmio após a pausa na Data Fifa. O Tricolor joga no dia 16 de outubro, na Arena do Grêmio, às 19h (de Brasília).
A justificativa se deve ao fato de Pablo Maia ter levado seu terceiro cartão amarelo na última rodada, contra o Palmeiras, em clássico que aconteceu no domingo (5) no Morumbis. O volante foi advertido após puxar a camisa de Maurício em uma disputa.
Pablo Maia estava pendurado com dois cartões. Ou seja, cumprirá este único jogo de suspensão automática.
Alan Franco, Dinenno, Ferraresi, Maik, Marcos Antônio, Rafael, Rodriguinho, Sabino chegam pendurados para o confronto contra o Grêmio na próxima semana.
São Paulo na Data Fifa
O São Paulo terá o elenco completo treinando junto somente na quinta-feira desta semana, no dia 9. No começo dessa semana, as atividades foram focadas nos atletas em recuperação. A partir de quinta, o elenco volta com a rotina de treinos de olho no Grêmio.
O Tricolor pensa em arrancada no Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe está na oitava colocação, com 38 pontos.
Veja a programação completa do São Paulo
Terça-feira (07)
- 10 horas
- Atividade para os atletas em recuperação
- SuperCT
Quarta-feira (08)
- 10 horas
- Atividade para os atletas em recuperação
- SuperCT
Quinta-feira (09)
- 17 horas
- Treino para todo o elenco
- SuperCT
Sexta-feira (10)
- 09h30
- Treino
- SuperCT
Sábado (11)
- 09h30
- Treino
- SuperCT
