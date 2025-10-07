São Paulo não terá Pablo Maia em retorno da Data Fifa; entenda

São Paulo não terá Pablo Maia contra o Grêmio após a pausa na Data Fifa. O Tricolor joga no dia 16 de outubro, na Arena do Grêmio, às 19h (de Brasília).

continua após a publicidade

A justificativa se deve ao fato de Pablo Maia ter levado seu terceiro cartão amarelo na última rodada, contra o Palmeiras, em clássico que aconteceu no domingo (5) no Morumbis. O volante foi advertido após puxar a camisa de Maurício em uma disputa.

Pablo Maia estava pendurado com dois cartões. Ou seja, cumprirá este único jogo de suspensão automática.

➡️Pós-clássico e folga: entenda o planejamento do São Paulo para a semana

Alan Franco, Dinenno, Ferraresi, Maik, Marcos Antônio, Rafael, Rodriguinho, Sabino chegam pendurados para o confronto contra o Grêmio na próxima semana.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Pablo Maia será desfalque contra o Grêmio (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo na Data Fifa

O São Paulo terá o elenco completo treinando junto somente na quinta-feira desta semana, no dia 9. No começo dessa semana, as atividades foram focadas nos atletas em recuperação. A partir de quinta, o elenco volta com a rotina de treinos de olho no Grêmio.

O Tricolor pensa em arrancada no Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe está na oitava colocação, com 38 pontos.

Veja a programação completa do São Paulo

Terça-feira (07)

10 horas

Atividade para os atletas em recuperação

SuperCT

Quarta-feira (08)

10 horas

Atividade para os atletas em recuperação

SuperCT

Quinta-feira (09)

17 horas

Treino para todo o elenco

SuperCT

Sexta-feira (10)

09h30

Treino

SuperCT

Sábado (11)