São Paulo

São Paulo tem trio de convocados em Data Fifa; veja quem e quando jogam

Tricolor terá trio presente na Data Fifa

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 07/10/2025
15:16
Ferraresi foi convocado pela Venezuela (Foto: Rafael Vieira/AGIF)
Ferraresi foi convocado pela Venezuela (Foto: Rafael Vieira/AGIF)
O São Paulo tem três jogadores convocados nesta Data Fifa para a disputa dos amistosos neste intervalo. Gonzalo Tapia foi chamado pelo Chile, Nahuel Ferraresi pela Venezuela e Damián Bobadilla pelo Paraguai. Na última Data Fifa, que contou com jogos eliminatórios, o trio também esteve presente nas respectivas seleções.

Os três jogos acontecem nesta sexta-feira, dia 10 de outubro. Gonzalo Tapia chegou como reforço nesta temporada e está começando a conquistar seu espaço no ataque. No clássico contra o Palmeiras, foi titular como dupla de Luciano, e chamou atenção com seus números.

Gonzalo Tapia comemora seu gol no jogo do São Paulo contra o Fortaleza, no Castelão, pelo Brasileirão
Tapia foi convocado pelo Chile novamente (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

De acordo com o Sofascore, Gonzalo Tapia atuou por 82 minutos, marcou um gol, finalizou cinco vezes (duas no alvo), acertou o único drible tentado, completou 4 de 8 passes e venceu 4 de 11 duelos.

Ferraresi estava lesionado nas últimas semanas, mas se recuperou e voltou a ser relacionado contra o Palmeiras. Quanto a Bobadilla, o jogador teve uma arrancada desde a chegada de Hernán Crespo e costuma pintar com frequência nas convocações da Colômbia.

Veja quando serão os jogos dos convocados

10 de outubro

  • Paraguai (Bobadilla) x Japão - 07h20 (de Brasília)
  • Chile (Gonzalo Tapia) x Peru - 20h (de Brasília)
  • Venezuela (Ferraresi) x Argentina - 21h (de Brasília)

