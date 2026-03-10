Roger Machado comanda primeiro treino no São Paulo; saiba como foi

Poucas horas após desembarcar na capital paulista para assinar seu contrato com o São Paulo, válido até o final desta temporada, o técnico Roger Machado comandou seu primeiro treinamento no SuperCT na tarde desta terça-feira (10). Na sequência, o comandante foi apresentado e participou de uma longa coletiva de imprensa.

continua após a publicidade

➡️Roger Machado acredita que ganhará confiança da torcida e celebra chance no São Paulo

Acompanhado dos auxiliares Roberto Ribas, James Freitas e Adaílton Bolzan, do preparador físico Paulo Paixão e do analista de desempenho Guilherme Nunes, profissionais que chegam para compor a comissão técnica, Roger conheceu as instalações do clube e na sequência se apresentou para o grupo de atletas e para os profissionais do clube.

➡️ Rui Costa explica contrato de Roger Machado e como optou pela demissão de Crespo

Houve ainda a exibição de um vídeo com informações sobre o próximo adversário antes das atividades no gramado. Após o aquecimento, Roger comandou um trabalho tático posicional para todo o grupo seguido de um tático de 11 contra 11.

continua após a publicidade

O treinador teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e fará sua estreia pelo Tricolor na quinta-feira (12), contra a Chapecoense, no Canindé, às 20h (de Brasília), em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

+ Aposte na vitória do São Paulo sobre a Chapecoense pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.