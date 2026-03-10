Tiago Leifert analisa demissão de Crespo no São Paulo: 'Dois discursos'

O jornalista Tiago Leifert analisou a demissão de Hernán Crespo do São Paulo. O argentino deixou o comando técnico da equipe Tricolor na última segunda-feira (9). Com o cenário, o treinador encerra sua segunda passagem pelo clube menos de dez meses após assumir o cargo.

continua após a publicidade

➡️ Tironi no Lance!: Rui Costa e Rafinha são os responsáveis pelo restante da temporada do São Paulo

Durante o programa "Galvão FC", do SBT, Tiago Leifert afirmou que a demissão de Crespo foi ligada a uma desconexão de ideias entre ele e a diretoria do clube. Além disso, o comunicador declarou concordar com a visão do argentino.

— No dia 6 de janeiro, falei no Youtube que o Crespo ia cair. Faz mais ou menos um mês. Existem dois discursos no São Paulo. Um é que o clube é grande demais e precisa brigar por todos os títulos, o que coincide com o pensamento do Rafinha e do presidente — iniciou o apresentador, antes de completar.

continua após a publicidade

— E tem um outro, pé no chão, fazer 45 pontos no Brasileirão, e ver o que vai acontecer. A direção não queria isso. Eles acreditam que o São Paulo pode ganhar tudo — concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Demissão de Crespo

Segundo a apuração do Lance!, a diretoria tricolor ficou incomodada com algumas decisões recentes do treinador, além do fato de entender que Crespo estava desalinhado com as expectativas do clube. O fato de o treinador argentino ter escalado Luan como titular diante do Palmeiras, fora de casa, na semifinal do Paulistão, também pesou na decisão.

continua após a publicidade

Pelo lado de Hernán Crespo, a sensação é de injustiça. A avaliação é de que a comissão e o técnico sempre deram o máximo, apesar dos problemas crônicos enfrentados desde o início do ano — das dívidas acumuladas aos treinamentos em Cotia, que teve direito a críticas ao estado do gramado, e aos percalços do dia a dia.

Ainda há o fator político. Desde o começo do ano, o São Paulo mudou completamente a gestão, com a saída de Julio Casares, que renunciou ao mandato de presidente, além de Marcio Carlomagno, que estava no comando do clube e da Barra Funda. Só o diretor-executivo Rui Costa.

Com a saída de Crespo, o São Paulo terá de arcar com aproximadamente R$ 3,8 milhões apenas com o treinador, além de dois salários para cada membro da comissão do argentino.

🤑 Aposte em jogos do São Paulo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável