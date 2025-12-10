Luan, do São Paulo, volta a receber sondagem do Botafogo

Luan, meia do São Paulo, voltou ao radar do Botafogo. O Lance! apurou que o jogador estaria sendo sondado pela equipe carioca mais uma vez. Em setembro deste ano, o time chegou a fazer uma proposta oficial pelo atleta, mas não avançou.

Na última janela, Luan chegou a pintar no radar de duas equipes: Botafogo e Fortaleza. A reportagem confirmou que o "fico" de Luan no São Paulo se deu a uma falta de acordo entre as equipes. Na época, o atleta teria ficado extremamente lisonjeado após receber ofertas, entendendo que isso é um sinal do mercado que o trabalho estaria sendo reconhecido.

Agora, com o início do planejamento das equipes pensando no ano que vem, os times estão começando a se movimentar novamente. Revelado na base do São Paulo, voltou a ser relacionado com Hernán Crespo, após um começo de ano complicado.

No começo da temporada, a expectativa era de que Luan não fosse mais aproveitado pelo São Paulo. Desde o retorno do empréstimo ao Vitória, o volante não havia entrado em campo. Após a eliminação no Campeonato Paulista, ainda sob o comando de Luis Zubeldía, ele voltou a treinar com o elenco, mas seguia sem ser relacionado. A oportunidade de atuar novamente surgiu apenas em julho.

São Paulo observa propostas do mercado

O São Paulo entende que deve receber algumas propostas do mercado neste ano. A ideia do time é avaliar valores e oportunidades, entendendo que talvez seja necessário enxugar a folha salarial. No mais, como dito, ainda não recebeu nada oficial no que diz respeito a Luan.