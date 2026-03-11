menu hamburguer
Roger compara estilo de jogo ao de Crespo e dá indícios de como vai escalar o São Paulo

Técnico já apareceu no BID e vai comandar o Tricolor contra a Chapecoense, nesta quinta-feira, pelo Brasileirão

Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 11/03/2026
05:30
Roger Machado durante coletiva de imprensa no São Paulo
Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
Roger Machado foi apresentado como novo treinador do São Paulo há poucas horas, mas já começa a dar nova cara e estilo de jogo ao Tricolor. Como já está regristrado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), o primeiro desafio do técnico será nesta quinta-feira (12), contra a Chapecoense, no Canindé, às 20h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante o tempo em que concedeu entrevista coletiva, o técnico comparou o estilo de jogo de Hernán Crespo, último treinador do Tricolor, ao seu. Para Roger, há diferenças e também semelhanças.

- O futebol se vence de várias formas, taticamente, estruturalmente... Eu tenho concepções sensivelmente diferentes do Crespo. Ele tem preferência, muitas vezes, jogar na linha de três defensores, que eu também gosto, mas eu tenho preferência atuar predominantemente com o linha de dois zagueiros - disse o novo comandante tricolor.

- Eu vou propor atividades que eu consiga ter maior pressão na bola e entrar para dentro do campo de ataque, jogando em compactações de espaços muito curtos. De defender e atacar. Muito disso já estava no modelo do Crespo - continuou Roger Machado.

Apesar de algumas semelhanças, o treinador acredita que isso não faz com que a diretoria tricolor tenha trocado seis por meia dúzia em relação a ele e Crespo.

- Na construção de uma equipe, você coloca a sua assinatura e os trabalhos acabam se mostrando diferentes naturalmente. Você consegue enxergar, eu olho meus colegas e os treinadores, eu consigo mesmo sem saber quem é que está dentro do campo, que é aquela equipe que é formada pelos seus princípios. Então, buscando colocá-los no campo, deixando com a minha assinatura que eu sempre deixo nas minhas equipes - finalizou.

Roger Machado, técnico do São Paulo
Foto: Rafaela Cardoso / Lance!

