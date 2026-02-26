menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo reduz gastos no social e corta 90% do custo do carnaval dos sócios

Tricolor tem tentado equilibrar novas receitas

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 26/02/2026
14:32
escudo do são paulo
imagem cameraTricolor fez cortes em festa de carnaval (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
O São Paulo reduziu gastos no social e optou pelo corte de 90% do valor que era destinado para a festa de carnaval que costuma acontecer entre os sócios do clube.

O Lance! apurou que essas medidas estão sendo tomadas como uma forma de lidar com gastos maiores e tentar equilibrar, no que possível, a folha de gastos.

A reportagem apurou que nesta festa de carnaval, por exemplo, era esperado um gasto de 300 mil reais. Porém, com cortes, apenas 30 mil foi utilizado - 90% menos do que estava previsto. Em relação à festa de carnaval de 2025, foram R$ 331 mil em despesas.

São Paulo fez cortes em gastos do social (Foto: Vitor Palhares / Lance)
São Paulo deve rever contratos de fornecedores

O São Paulo está revendo alguns contratos de fornecedores do clube. Recentemente, o Tricolor encerrou com a empresa FGoal, responsável por prestar os serviços de alimentos e bebidas ao clube em dia de jogos. Na época, foram apontadas "ações irregulares". Mais contratos estão sendo analisados e mais cortes devem acontecer, por consequência.

O clube, na nova gestão, tem tido como foco rever orçamento e contas. O Tricolor entende que as receitas pioram, principalmente, entre 2024 e 2025. Para pensar na saúde financeira, essas reestruturações já estavam sendo previstas.

