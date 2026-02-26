Presidente do São Paulo abre mão de benefícios e cartão corporativo do São Paulo

Harry Massis tomou a decisão de não utilizar o cartão corporativo do São Paulo até o final do ano nesta nova gestão. O Lance! apurou que além do corporativo, o presidente também abriu mão de benefícios, como o plano de saúde.

A escolha partiu do próprio presidente, que assumiu o cargo a pouco mais de um mês após o afastamento e a futura renúncia de Julio Casares.

Vale destacar o corporativo foi uma questão polêmica na última gestão. Segundo uma investigação do Conselho Fiscal do clube, o ex-presidente gastou - desde 2021- R$ 500 mil no cartão corporativo. Entre os gastos, estão lojas de grife e cabeleireiro.

Casares teria devolvido os valores, mas só no segundo semestre de 2025. A reportagem do Lance! apurou que há um questionamento interno sobre a correção monetária neste período, uma vez que ele teria pago o montante com juros, mas sem um esclarecimento sobre qual taxa utilizada.

Parte-se do princípio que o corporativo deve ser utilizado somente para gastos que envolvam o São Paulo como clube - e não para uso pessoal. Massis não teria visto necessidade em fazer uso dos benefícios. O mandato do atual presidente termina no final deste ano.

Após polêmica com Casares, São Paulo cria norma para uso de cartão corporativo

O São Paulo criou uma nova norma para administrar o uso do cartão corporativo após a polêmica envolvendo os gastos durante a gestão de Julio Casares. O Lance! apurou que antes se prezava pelo "bom senso", mas agora uma norma foi criada. O acesso dela está disponível para todos os colaboradores do clube.

Antes, existia um senso comum sobre o uso, mas seu uso não dependia especificamente de uma norma.