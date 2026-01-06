Polícia Civil também investiga saques de R$ 11 milhões nas contas do São Paulo

A terça-feira (6) começou com o São Paulo no centro de uma investigação policial que apura movimentações financeiras milionárias envolvendo o presidente Julio Casares e saques realizados nas contas do clube. As informações foram antecipadas pelo UOL e confirmadas pelo Lance!.

Além da apuração sobre o recebimento de cerca de R$ 1,5 milhão em depósitos em dinheiro na conta corrente de Julio Casares entre janeiro de 2023 e maio de 2025, a investigação também aponta que, no período entre janeiro de 2021 e novembro de 2025, foram sacados R$ 11 milhões em espécie das contas do São Paulo, distribuídos em 35 operações. Casares foi eleito presidente no fim de 2020 e assumiu o cargo em 1º de janeiro de 2021.

Até o momento, porém, não há informações que estabeleçam uma ligação direta entre os saques realizados pelo clube e os depósitos identificados na conta do presidente. Os destinos dos recursos e a origem das transações ainda não foram esclarecidos nem detalhados nos relatórios analisados. A apuração indica, inclusive, a possível contratação de empresa de transporte de valores.

Os dados surgiram a partir da análise de relatórios do Coaf, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão do Governo Federal. O Lance! confirmou que os valores e informações citados pelo UOL constam nos autos da investigação conduzida pela Polícia Civil.

Procurado, o São Paulo informou que possui contabilidade e registros formais para o pagamento de todas as despesas operacionais, com processos devidamente auditados. O clube afirmou ainda que toda a movimentação financeira é informada à Receita Federal por meio do Sped Contábil e que não existem saques sem registro ou sem a correta contabilização da origem dos gastos, sempre acompanhados da documentação fiscal correspondente.

São Paulo se manifestou após procura da reportagem (Foto: Izabella Giannola / Lance)

Os rendimentos de Casares referentes ao salário pago pelo São Paulo representariam apenas 19,3% de toda a movimentação identificada na conta, o equivalente a R$ 617 mil. O restante diz respeito a depósitos em dinheiro realizados de maneira fracionada e em valores menores.

Segundo o Coaf, esse tipo de operação é classificado como "smurfing", prática utilizada para tentar burlar os mecanismos de monitoramento financeiro. Há registros de até 12 depósitos feitos em um único dia, além de operações no valor de R$ 49 mil, justamente abaixo do limite de R$ 50 mil que gera comunicação automática ao órgão de controle.

Esse cenário levanta a suspeita de um possível desvio de dinheiro segundo a polícia civil.