Escalações Portuguesa x São Paulo: equipes fazem estreia do Pacaembu no Paulista

Portuguesa e São Paulo estão escalados para a 5ª rodada do Campeonato Paulista 2025. Às equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira (29) na Arena Mercado Livre Pacaembu, às 21h35.

continua após a publicidade

A Lusa ocupa a lanterna do Grupo B com dois pontos em quatro jogos, mas falta justamente o duelo com o Tricolor, que pode melhorar a situação da equipe em caso de vitória.

➡️São Paulo encaminha empréstimo de João Moreira ao Porto; veja detalhes

André Silva comemora gol pelo São Paulo contra o Atlético-MG. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

No Grupo C, o Tricolor do Morumbi tem sete pontos e dois jogos a menos. Além do confronto de logo mais, precisa disputar o jogo atrasado da primeira rodada com a Inter de Limeira. Após a derrota do Noroeste, o São Paulo assume a ponta mesmo antes de entrar em campo.

continua após a publicidade

Esse será o primeiro jogo de futebol profissional do novo Pacaembu. Reinaugurado na final da Copinha no último fim de semana, quando o Tricolor bateu o Corinthians por 3 x 2 e conquistou a competição sub-20, a arena será a nova casa da Portuguesa enquanto o estádio do Canindé passa por obras de modernização. O acordo entre a Lusa e a concessionária que administra o estádio foi anunciado na semana retrasada.

➡️Neymar: jornalistas citam Julio Casares para criticar presidente do Santos

Escalações Portuguesa x São Paulo

O São Paulo chega para a partida com o time totalmente reserva. O técnico Luis Zubeldía promoveu um rodízio no time para dar descanso aos atletas considerados principais, incluindo o quarteto ofensivo de Lucas, Oscar, Luciano e Calleri. O trio de ataque será formado por Erick e Ferreira nas pontas, enquanto André Silva será a referência no centro da área.

continua após a publicidade

O banco de reservas também conta com novidades. Alguns dos campeões da Copinha no último fim de semana retornam ao estádio para integrar o time principal. Além de Ryan Francisco, que já havia sido incorporado ao time principal, o lateral Mayke, o meia Matheus Alves e o atacante Lucas Ferreira foram chamados pelo treinador Zubeldía para o confronto.

A escalação do São Paulo é: Jandrei, Ferraresi, Sabino, Ruan e Patryck; Santi Longo, Bobadilla e Marcos Antônio; Erick, Ferreira e André Silva

A Portuguesa vai a campo com seu time principal. Comandada por Cauan de Almeida, a Lusa está escalada assim: Rafael Santos, Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex e Pedro Henrique; Hudson, Fernando Henrique e Jájá; Daniel Júnior, Renan Peixoto e Maceió