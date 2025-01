São Paulo quer manter aproveitamento de ‘líder’ contra a Portuguesa

O São Paulo enfrenta a Portuguesa nesta quarta-feira (29), às 21h35 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O duelo marca o retorno do Tricolor ao Pacaembu, estádio em que o Tricolor conquistou a Copinha, no sábado (25), após vitória por 3 a 2 contra o Corinthians.

Com uma partida a menos na tabela, o São Paulo possui o maior aproveitamento do Paulistão: 78%. Em três partidas, o Tricolor venceu dois jogos, contra Guarani e Corinthians, e empatou contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, com um time alternativo.

Atualmente, o São Paulo ocupa a liderança do Grupo C com sete pontos, dois na frente do Novorizontino e Noroeste. Se mantiver esse desempenho, o Tricolor pode assumir a liderança geral do Paulistão, e assim, garantir a vantagem de decidir os confrontos de mata-mata no Morumbis.

Zubeldía pretende mesclar o time na primeira fase do Paulistão visando uma plena recuperação dos jogadores na pré-temporada. O treinador deve promover uma escalação com muitos jogadores que atuaram na Copinha contra a Portuguesa.

O São Paulo deve iniciar o jogo com: Jandrei; Ferraresi, Ruan, Sabino e Patryck; Bobadilla, Marcos Antônio e Mathues Alves; Erick, André Silva e Ferreirinha

Recomeço no Pacaembu

Por outro lado, a Lusa busca uma vitória para fugir da zona de rebaixamento do Paulistão. Com dois pontos, a equipe luta contra o descenso na competição. Será o primeiro jogo da Portuguesa no Pacaembu desde que o Canindé entrou em reforma.

Na última partida, a Lusa empatou por 0 a 0 com a Ponte Preta, em Campinas, atuando com dois jogadores a menos. Cauan Almeida terá os desfalques do zagueiro Alex Nascimento e o atacante Maceió, mas espera que o resultado heroico seja um ponto de virada do time no Paulistão.