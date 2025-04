Escalação do São Paulo: time tem retornos importantes contra Botafogo

O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Botafogo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Nilton Santos, nesta quarta-feira (16), às 18h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

O São Paulo chega com dois retornos importantes: Arboleda e Calleri. O equatoriano foi desfalque no último jogo após um quadro de sobrecarga muscular e viajou com o elenco para o Rio de Janeiro. Calleri cumpriu suspensão no último jogo e agora retorna, assim como Zubeldía.

➡️ São Paulo enfrenta o Botafogo para dar paz a Zubeldía

Quanto a formação, sem grandes alterações. O sistema com três zagueiros é mantido, com Ferraresi, Arboleda e Alan Franco. Marcos Antônio faz dupla com Alisson no meio-campo, com Luciano apoiando o ataque.

continua após a publicidade

No setor ofensivo, a escalação volta a ser formada com Matheus Alves, Calleri e Ferreira, que tem se destacado com gols nos últimos jogos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O confronto contra o Botafogo é essencial para medir a pressão de Luis Zubeldía. Mesmo que o cargo do treinador tenha sido assegurado pela diretoria, o time ainda não venceu no Campeonato Brasileiro.

A equipe vem de três empates consecutivos, contra o Sport, Atlético e Cruzeiro. Além disso, soma somente um gol, marcado por Ferreirinha no último jogo.

continua após a publicidade

Calleri volta a ser relacionado pelo São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja a escalação do São Paulo

O São Paulo esta escalado com Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cedric, Marcos Antônio, Alisson e Wendell; Alves, Ferreirinha e Calleri.

Veja a escalação do Botafogo

O Botafogo chega com John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Igor Jesus e Matheus Martins.