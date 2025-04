Pressionado, São Paulo enfrenta o Botafogo para dar paz a Zubeldía

O São Paulo enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Após dois empates consecutivos — contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, e diante do Alianza Lima, pela Libertadores —, a pressão sobre o técnico Luis Zubeldía aumentou. Fora de casa, o Tricolor busca sua primeira vitória no torneio, o que ajudaria a amenizar os questionamentos em torno do treinador.

Para o confronto no Rio de Janeiro, Zubeldía contará com o retorno de Arboleda, ausente no último domingo devido a uma sobrecarga na coxa esquerda. Recuperado, o zagueiro treinou normalmente e será relacionado para a partida.

Quem também volta a ficar à disposição é Calleri. O atacante volta após cumprir suspensão por ter sido expulso no duelo contra o Atlético-MG.

— Sabemos que será um jogo difícil, contra um adversário muito qualificado. Precisamos manter a calma e aplicar tudo o que treinamos nesses dias para buscar essa vitória, que é fundamental para nós — declarou o meio-campista Marcos Antônio, em entrevista ao SPFC Play.

O problema maior está nas ausências de Lucas Moura (trauma no joelho direito), Pablo Maia (em recuperação de cirurgia no tornozelo direito) e Oscar (lesão na parte posterior da coxa esquerda), que não estão disponíveis. A expectativa é que Lucas e Oscar estejam à disposição para a partida contra o Libertad, do Paraguai, pela terceira rodada da Libertadores. Já o volante Luiz Gustavo, com um quadro de tromboembolismo pulmonar, permanece em repouso e sem prazo para retornar.

Sem Pablo Maia e Luiz Gustavo, Zubeldía tem apostado em Marcos Antônio no meio-campo do São Paulo. O volante foi titular nas três partidas do Tricolor no Campeonato Brasileiro até aqui. Ao longo da temporada, já entrou em campo nove vezes, sendo titular em oito delas, e contribuiu com uma assistência.

— Estou muito feliz com essa sequência. Trabalhei bastante para estar preparado, e quando as oportunidades surgiram, eu estava pronto. Agora é seguir dando o meu melhor para ajudar a equipe — completou o jogador.

Com três empates nas três primeiras rodadas, o São Paulo ocupa a 15ª colocação na tabela, com três pontos.