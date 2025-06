Escalação do São Paulo: time tem novidades e mudanças contra o Vasco

O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Vasco em jogo que acontece nesta quinta-feira (12), no estádio do Morumbis. A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na escalação, a equipe de Zubeldía chega com algumas novidades. Lucca, totalmente recuperado de uma entorse no tornozelo, será titular. Além disso, Juan Dinenno - reforço que chegou nesta semana para o São Paulo -, foi relacionado e começa no banco de reservas.

O técnico Luis Zubeldía é outra novidade. Nas últimas duas rodadas do Brasileirão, o treinador esteve fora, cumprindo suspensão. Quanto ao restante da formação, Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz são os nomes escolhidos para a defesa.

Pablo Maia, Alisson e Luciano completam o sistema com Lucca, Lucas Ferreira e André Silva no ataque.

Por outro lado, o Tricolor ainda sofre com uma extensa lista de desfalques. Estão fora Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas Moura (lesão no joelho direito), Ferreira (problema na fáscia plantar), Marcos Antonio e Oscar (ambos com lesão muscular na coxa esquerda), além de Ruan, que segue em tratamento por dores no joelho.

Vivendo momentos distintos, mas igualmente pressionados, São Paulo e Vasco tentam reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista ocupa atualmente a 13ª colocação, com 12 pontos somados e um aproveitamento modesto de 36%.

A equipe comandada por Luis Zubeldía vem de duas derrotas consecutivas e venceu apenas duas vezes na competição.

O São Paulo está escalado para enfrentar o Vasco com Rafael; Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Pablo Maia, Alisson e Luciano; Lucas Ferreira, Lucca e André Silva.