Bobadilla, do São Paulo, presta depoimento à Polícia por caso de xenofobia

O volante do São Paulo, Damián Bobadilla, prestou depoimento à Polícia Civil nesta quarta-feira (11) sobre a acusação de xenofobia feita por Miguel Navarro, do Talleres.

continua após a publicidade

O caso ocorreu no dia 27 de maio, durante a vitória do Tricolor por 2 a 1 sobre o time argentino, no Morumbis, pela Libertadores.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O jogador do São Paulo era aguardado pelas autoridades nesta semana, após o fim da Data Fifa — período em que defendeu a seleção do Paraguai nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Miguel Navarro, nascido na Venezuela, alega que foi insultado por Bobadilla durante a partida, na qual o meia teria dito: 'venezuelano morto de fome'.

continua após a publicidade

Durante o depoimento, Damián Bobadilla declarou que chegou a ligar para Miguel Navarro para pedir desculpas. A Polícia Civil vai avaliar a fala do paraguaio para decidir se o indicia, ou não, pelo crime de discriminação.

Bobadilla faz parte do elenco do São Paulo desde o final de 2023. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Relembre o caso:

No dia 27 de maio, São Paulo e Talleres se enfrentaram pela Libertadores. Após o gol de Luciano, que fez o Tricolor vencer os argentinos por 2 a 1 no MorumBis, o zagueiro venezuelao Miguel Navarro ficou incosolável em campo, apontando para Bobadilla e cobrando uma ação do árbitro, fato que mobilizou todos os jogadores em campo.

continua após a publicidade

Após o confronto, na zona mista, o jogador acusou o meia do Tricolor de discriminação, e que teria sido chamado de "venezuelano" morto de fome. Miguel Navarro fez um boletim de ocorrência e denunciou o caso ainda no MorumBis. Neste dia, Bobadilla deixou o estádio às pressas e não falou com a imprensa.

No dia seguinte, o paraguaio usou as suas redes sociais para se defender. Bobadilla disse que foi ofendido por Miguel Navarro e 'que não tinha a intenção de ofender'. O São Paulo ainda não se posicionou oficialmente e espera uma posição das autoridades.