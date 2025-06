No dia 29 de maio de 2013, o São Paulo aplicou uma das goleadas mais marcantes de sua história recente contra o Vasco da Gama, pelo Campeonato Brasileiro. Diante de um público modesto — pouco mais de 8 mil torcedores no Morumbi gelado — o Tricolor superou um primeiro tempo morno e protagonizou um segundo tempo arrasador, goleando o rival carioca por 5 a 1. O Lance! relembra São Paulo 5 x 1 Vasco no Brasileirão 2013.

A noite foi especialmente marcante para Luís Fabiano, que marcou dois gols, participou de outro e liderou o time em campo em um momento de reconciliação com a torcida e a diretoria. Aloísio, Carleto e um gol contra de Luan completaram o placar para o São Paulo, enquanto Dakson descontou para o Vasco após falha de Rogério Ceni.

Com o resultado, o São Paulo assumia provisoriamente a liderança do Brasileirão 2013, com seis pontos e um saldo de seis gols.

Primeiro tempo: São Paulo sofre para criar, Vasco segura o empate

A primeira etapa da partida ficou longe de empolgar os poucos torcedores presentes no Morumbi. Sem Jadson, convocado para a seleção, e Ganso, lesionado, o São Paulo carecia de criatividade. A missão de armar as jogadas ficou a cargo de Roni, destaque no Paulistão pelo Mogi Mirim, que sentiu o peso da estreia oficial.

Com dificuldades na construção ofensiva, o Tricolor abusava das tentativas de longa distância. As melhores chances vieram dos laterais: Douglas acertou o travessão e Carleto obrigou o goleiro Michel Alves a fazer grande defesa.

O Vasco, por sua vez, adotava uma postura cautelosa. Sem precisar de uma estratégia defensiva elaborada, o time comandado por Paulo Autuori conseguiu neutralizar o adversário durante boa parte da primeira etapa. Tenorio chegou a assustar de cabeça após saída errada de Ceni, e Éder Luís explorava a velocidade nas transições ofensivas. No entanto, os cruz-maltinos também foram pouco efetivos.

Assim, o primeiro tempo terminou em 0 a 0, com o Vasco conseguindo equilibrar as ações e o São Paulo esbarrando em sua própria falta de criatividade.

Segundo tempo: Aloísio muda o jogo e Tricolor atropela

No intervalo, o técnico Ney Franco promoveu mudanças que mudariam a história do jogo. Sacou Roni e Silvinho, colocando em campo Aloísio e Maicon. A entrada do "Boi Bandido" foi fundamental para a transformação do São Paulo.

Logo no início do segundo tempo, Aloísio mostrou sua presença: acertou a trave em chute forte, e poucos minutos depois, participou ativamente do primeiro gol. Aos 15 minutos, dividiu com Fellipe Bastos e tocou para Luís Fabiano, que, em posição de impedimento não marcada, finalizou forte no alto, sem chances para Michel Alves: 1 a 0.

A partir daí, o Tricolor deslanchou. Aos 23 minutos, Aloísio fez um golaço, chutando com precisão no ângulo direito: 2 a 0. Quatro minutos mais tarde, Carleto ampliou com um chute colocado, desta vez com o pé direito, aos 27 minutos: 3 a 0.

O massacre não parou por aí. Aos 29 minutos, Luís Fabiano anotou seu segundo gol. Após chute na trave, a bola rebateu nas costas de Michel Alves e entrou: 4 a 0.

O Vasco, atordoado, encontrou um alento aos 37 minutos, quando Rogério Ceni errou feio na saída de bola. O goleiro entregou para Dakson, que bateu forte e descontou: 4 a 1.

Mas o São Paulo ainda teve tempo para fechar a goleada. Aos 42 minutos, após jogada de Luís Fabiano, o zagueiro Luan, ao tentar cortar o chute, mandou contra o próprio gol, decretando o 5 a 1 final.

Pós-jogo: declarações e consequências

Após a partida, Luís Fabiano desabafou:

— Não quero dar resposta para ninguém. Minha vida no São Paulo sempre foi assim. Quando o time perde, a culpa é minha, eu não presto. Quando ganha e faço gol, eu presto. Não tem problema. Sou muito questionado por alguns, mas sei do meu potencial. — afirmou o atacante.

Pelo lado vascaíno, o lateral Nei admitiu a queda de rendimento:

— Perdemos a cabeça, e isso acabou atrapalhando muito. Faltou organização. Não adianta procurar desculpa. Perdemos e foi feio. Agora temos de pensar no próximo jogo.

Com o triunfo, o São Paulo ganhou moral para a sequência do campeonato, enquanto o Vasco evidenciava suas carências defensivas e a dificuldade para reagir quando pressionado.

Ficha técnica — São Paulo 5 x 1 Vasco no Brasileirão 2013

Competição: Campeonato Brasileiro 2013 — 2ª rodada

Campeonato Brasileiro 2013 — 2ª rodada Data: 29 de maio de 2013

29 de maio de 2013 Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Estádio do Morumbi, São Paulo (SP) Público: 8.079 pagantes

Gols

São Paulo: Luís Fabiano (15' 2ºT, 29' 2ºT), Aloísio (23' 2ºT), Carleto (27' 2ºT), Luan (contra, 42' 2ºT)

Vasco: Dakson (37' 2ºT)

Escalações

São Paulo

Rogério Ceni; Douglas, Lúcio, Rafael Toloi e Carleto; Denílson, Rodrigo Caio e Roni (Maicon); Silvinho (Aloísio), Osvaldo e Luís Fabiano.

Técnico: Ney Franco

Vasco

Michel Alves; Nei, Luan, Rafael Vaz e Yotún; Fellipe Bastos, Abuda, Wendel e Dakson; Éder Luís e Tenorio.

Técnico: Paulo Autuori