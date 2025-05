O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Libertad em jogo válido pela sétima rodada da Copa Libertadores. O jogo desta quarta-feira (14) será às 21h30 (de Brasília), no estádio do MorumBIS. Basta um empate para o Tricolor garantir sua vaga nas oitavas de final da competição.

O time chega sem Lucas Moura. Às vésperas do confronto, durante o treinamento, o veterano foi diagnosticado com um quadro de dores no mesmo joelho que enfrentou um trauma semanas atrás. Com isso, é desfalque para o duelo.

Além de Lucas, o São Paulo não terá Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e Igor Vinícius (lombalgia).

Quanto a formação, Zubeldía apostou em Cédric, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz no setor defensivo. Mesmo que tenha Wendell disponível, após o jogador preocupar no último jogo após um choque no rosto, Enzo Díaz foi a opção escolhida.

Alisson, Marcos Antônio, Lucas Ferreira, Oscar e Ferreirinha completam o esquema. A novidade é quanto a presença de Oscar na titularidade, com Matheus Alves começando no banco. O ataque terá André Silva adiantado também.

O Tricolor é líder do grupo D, com nove pontos. Se vencer, garante a classificação para as oitavas de final da competição em primeiro lugar. O Libertad chega na vice-liderança, com sete pontos.

Escalação do São Paulo

A formação do São Paulo é composta por Rafael; Cédric, Ruan Tressoldi, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Oscar; Lucas Ferreira e Ferreirinha; André Silva