São Paulo pode garantir premiação milionária com empate na Libertadores

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira (14) diante do Libertad, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor lidera sua chave com folga com dez pontos e tem a chance de garantir uma vaga antecipada nas oitavas de final da competição. A classificação, além de dar confiança ao elenco e ao técnico Luis Zubeldía, dá ao clube uma bolada milionária.

A equipe entrou na competição como cabeça de chave e venceu três partidas até aqui. De acordo com as premiações distribuídas pela Conmebol, os times que disputam a fase de grupos garantiram cerca de R$ 17 milhões com a vaga, além dos valores distribuídos a cada vitória nesta etapa do campeonato.

A acada vitória conquistada, os clubes faturam R$ 3,7 milhões. Ou seja, com os três jogos vencidos nesta primeira fase da Libertadores, o São Paulo soma pouco mais de R$ 11 milhões. O Tricolor bateu os três adversários fora de casa: Talleres-ARG, Allianza Lima-PER e Libertard-PAR. Agora, o time de Zubeldía volta a enfrentar o rival paraguaio no MorumBis. No total, o clube já arrecadou R$ 24,5 milhões na fase de grupos da copa continental.

Para garantir a vaga no mata-mata, basta um empate do Tricolor contra o Libertad. Se vencer, além de aumentar seu faturamento, o time de Luis Zubeldía também garante a primeira posição da chave e não poderá mais ser ultrapassado por nenhum outro adversário.

Impacto na meta orçamentária

A classificação para as oitavas de final é tratada como uma obrigação pelo clube paulista. De acordo com as metas esportivas estabelecidas no planejamento do time em 2025, o São Paulo tem que chegar, no mínimo, até as quartas de final da competição.

O aumento na arrecadação com vitórias e classificação é importante para amenizar a situação de dívida do Tricolor. O clube encerrou a temporada com uma dívida de R$ 968,2 milhões, com R$ 287,6 milhões de déficit. Em relação ao balanço orçamentário de 2023, o clube apurou um aumento de R$ 301,5 milhões na dívida.