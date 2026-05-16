Escalação do São Paulo: ainda sem Dorival, time está definido para enfrentar o Fluminense
Tricolor enfrenta o Fluminense ainda com Milton Cruz no comando
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Fluminense em jogo que acontece neste sábado, dia 16 de maio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no Maracanã.
O Tricolor ainda não terá Dorival Júnior à beira do gramado. Anunciado, o técnico deve acompanhar a equipe, mas só se apresenta e assume, de fato, na segunda-feira. No comando, Milton Cruz será o responsável.
A escalação tem mudanças principalmente no ataque. No gol, Rafael.Lucas Ramon, Dória, Sabino e Enzo Diaz fecham a defesa. Bobadilla, Danielzinho e Cauly completam o meio, com Artur, Wendell e André Silva no ataque. Calleri e Luciano são baixas. Luciano trata lesão, enquanto Calleri está suspenso por conta do amarelo recebido contra o Corinthians, semana passada.
Alan Franco (estiramento no adutor direito), Marcos Antônio (músculo reto femoral direito), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Pablo Maia (recupera forma física após fratura na face), Maik (afastado) e Arboleda (afastado) são os outros desfalques.
➡️ São Paulo anuncia a contratação de Dorival Júnior; saiba detalhes
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
➡️ Qual será o destino do São Paulo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão
🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Escalação do São Paulo
O São Paulo chega escalado com Rafael; Lucas Ramon, Dória, Sabino e Enzo Diaz; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Wendell e André Silva
Como chegam as equipes?
O Tricolor carioca tenta dar uma resposta ao torcedor após atuações irregulares nas últimas semanas. Apesar da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o time comandado por Luis Zubeldía segue pressionado pela campanha ruim na Libertadores e pela sequência de jogos sem convencer no Maracanã.
Já o São Paulo chega em meio a uma crise ainda maior. Eliminado da Copa do Brasil pelo Juventude no meio de semana, o clube demitiu o técnico Roger Machado após a derrota por 3 a 1. O Tricolor paulista tenta reagir no Brasileirão para não perder contato com os primeiros colocados. Dorival Júnior ainda não deve comandar o time na beira do gramada
O Fluminense ocupa a terceira posição, com 27 pontos, enquanto o São Paulo aparece logo atrás, em quarto, com 24.
- Matéria
- Mais Notícias