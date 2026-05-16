O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Fluminense em jogo que acontece neste sábado, dia 16 de maio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no Maracanã.

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O Tricolor ainda não terá Dorival Júnior à beira do gramado. Anunciado, o técnico deve acompanhar a equipe, mas só se apresenta e assume, de fato, na segunda-feira. No comando, Milton Cruz será o responsável.

A escalação tem mudanças principalmente no ataque. No gol, Rafael.Lucas Ramon, Dória, Sabino e Enzo Diaz fecham a defesa. Bobadilla, Danielzinho e Cauly completam o meio, com Artur, Wendell e André Silva no ataque. Calleri e Luciano são baixas. Luciano trata lesão, enquanto Calleri está suspenso por conta do amarelo recebido contra o Corinthians, semana passada.

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Alan Franco (estiramento no adutor direito), Marcos Antônio (músculo reto femoral direito), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Pablo Maia (recupera forma física após fratura na face), Maik (afastado) e Arboleda (afastado) são os outros desfalques.

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(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Escalação do São Paulo

O São Paulo chega escalado com Rafael; Lucas Ramon, Dória, Sabino e Enzo Diaz; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Wendell e André Silva

Como chegam as equipes?

O Tricolor carioca tenta dar uma resposta ao torcedor após atuações irregulares nas últimas semanas. Apesar da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o time comandado por Luis Zubeldía segue pressionado pela campanha ruim na Libertadores e pela sequência de jogos sem convencer no Maracanã.

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Já o São Paulo chega em meio a uma crise ainda maior. Eliminado da Copa do Brasil pelo Juventude no meio de semana, o clube demitiu o técnico Roger Machado após a derrota por 3 a 1. O Tricolor paulista tenta reagir no Brasileirão para não perder contato com os primeiros colocados. Dorival Júnior ainda não deve comandar o time na beira do gramada

O Fluminense ocupa a terceira posição, com 27 pontos, enquanto o São Paulo aparece logo atrás, em quarto, com 24.