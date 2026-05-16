Escalação: À espera de Dorival, São Paulo tem retorno, mas sofre com baixas no ataque

O São Paulo entra em campo na noite deste sábado (16), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Fluminense, no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão. Apesar de Dorival Júnior já ter sido anunciado como novo técnico do time, ele ainda não estará nesta partida, que contará com retorno de titular, mas também desfalques.

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A equipe, que será comandada por Milton Cruz, terá o retorno do lateral-direito Lucas Ramon, recuperado de lesão muscular na panturrilha esquerda, e que deve aparecer entre os titulares na vaga de Cédric. Já os desfalques do ataque são Luciano, lesionado, e Calleri, suspenso, que não viajaram para o Rio de Janeiro.

Além da dupla titular, o São Paulo ainda tem outras cinco baixas por lesão: Alan Franco, Rafael Tolói, Pablo Maia, Marcos Antônio e Lucas e Luciano.

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O técnico Dorival Júnior, de 64 anos, que assinou um contrato válido até 31 de dezembro de 2026, deverá marcar presença no Maracanã para acompanhar, de longe, o duelo desta noite.

O Tricolor, atualmente, é o quarto colocado na tabela de classificação do Nacional, com 24 pontos, e precisa da vitória para não correr risco de sair do G4. Além disso, busca retomar a confiança da torcida após a eliminação na quinta fase da Copa do Brasil.

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Provável escalação do São Paulo:

Rafael; Lucas Ramon, Dória, Sabino e Wendell; Danielzinho, Bobadilla e Cauly; Ferreirinha, Artur e André Silva.

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