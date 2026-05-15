De volta? Relembre como foram as passagens de Dorival Júnior no São Paulo

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O São Paulo tem Dorival Júnior como "plano A" para assumir o comando técnico do clube. Se o acordo se concretizar, esta seria a terceira passagem do técnico pelo clube do Morumbis. Ao todo, foram duas: em 2017 e em 2023.

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Dorival Júnior em 2017

Em julho de 2017, Dorival Júnior assumiu o São Paulo em um cenário bastante delicado. O time vinha de uma eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil e de uma queda precoce na Copa Sul-Americana. A estreia aconteceu no Campeonato Brasileiro, com um empate por 2 a 2 diante do Atlético-GO, no Morumbi. Em seguida, sofreu uma derrota por 2 a 0 para a Chapecoense e só conquistou a primeira vitória na terceira partida, ao bater o Vasco por 1 a 0.

O início foi instável, mas o trabalho acabou ganhando força ao longo da competição. No total, Dorival somou 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, em uma campanha marcada pela luta contra o rebaixamento. O São Paulo, que nunca caiu para a Série B, passou várias rodadas na zona de perigo e só conseguiu respirar na reta final do Brasileirão, encerrando o campeonato na 13ª colocação.

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Um dos pontos decisivos daquela temporada foi a chegada de Hernanes. Contratado em julho, o meia rapidamente se tornou protagonista, marcando nove gols em 19 jogos e sendo o artilheiro do time no Brasileirão, peça fundamental para evitar uma tragédia maior.

Apesar da reação e da permanência na elite por sete pontos de diferença, a temporada seguinte começou mal. No Paulistão de 2018, o desempenho caiu, com quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas em onze jogos. A demissão veio após a derrota por 2 a 0 no clássico contra o Palmeiras, em março, encerrando a passagem.

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(Foto: Érico Leonan/saopaulofc.net)

Dorival Júnior volta para ser campeão

A segunda passagem de Dorival Júnior no São Paulo aconteceu em 2023, anunciado em abril após a demissão de Rogério Ceni. O técnico marcou a história do clube, erguendo a taça inédita da Copa do Brasil.

Dorival chamou atenção logo no jogo de estreia. Dorival Júnior rompeu um tabu que era mantido desde 2015 no São Paulo. No caso, nenhum técnico estreava com vitória na equipe há oito anos. Em seu retorno ao Tricolor, Dorival estreou pelo clube do Morumbi com uma vitória por 3 a 0 contra o América-MG, em partida que foi válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e disputada em casa. Foi o primeiro resultado positivo do time na competição também.

O título, o primeiro do clube na competição, consolidou o trabalho do treinador e recolocou o São Paulo no topo do cenário nacional. A trajetória incluiu confrontos decisivos contra grandes rivais, como Palmeiras e Corinthians.

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Em 94 jogos disputados, a equipe somou 42 vitórias, 24 empates e 28 derrotas, alcançando um aproveitamento positivo de 45%. No período, o time marcou 114 gols, com média de 1,21 por partida, e sofreu 91, mantendo uma média inferior a um gol sofrido por jogo. Além disso, balançou as redes em 74% dos confrontos e foi vazado em 59% deles.

Mesmo com bons resultados e respaldo de todos os lados, Dorival quem se demitiu. O técnico recebeu um convite da CBF para comandar a Seleção Brasileira. Um sonho antigo, que logo foi aceito.