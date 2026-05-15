São Paulo anuncia a contratação de Dorival Júnior; saiba detalhes
Treinador vai para sua terceira passagem no Tricolor
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O São Paulo anunciou nesta sexta-feira (15) o retorno do técnico Dorival Júnior, de 64 anos, e assinou um contrato válido até 31 de dezembro de 2026. O comandante, que era o primeiro e único plano da diretoria neste momento, foi campeão da Copa do Brasil de 2023 pelo Tricolor.
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As partes precisaram entrar em um acordo em relação às questões financeiras, já que o salário de Dorival Júnior girava na casa dos R$ 3 milhões no Corinthians. No entanto, o acordo foi sacramentado por menos, perto dos R$ 2 milhões.
O novo comandante é aguardado na capital paulista na próxima segunda-feira (18), portanto, não estará à beira do gramado do time do São Paulo nesta 16ª rodada do Brasileirão, quando o Tricolor vai ao Maracanã enfrentar o Fluminense, neste sábado (16), às 19h (de Brasília).
Dorial Júnior pelo São Paulo
Esta será a terceira passagem de Dorival pelo MorumBIS: ele dirigiu a equipe de julho de 2017 a março de 2018 e de abril de 2023 a janeiro de 2024, quando foi convidado para assumir a Seleção Brasileira. Ao todo, o técnico soma 92 jogos pelo Tricolor, com 42 vitórias, 22 empates e 28 derrotas.
Dorival entra para o seleto grupo de treinadores que tiveram ao menos três passagens pelo clube, ao lado de Vicente Feola, Jose Poy e Muricy Ramalho.
Ao lado de Dorival, retornam ao clube os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero e os analistas Guilherme Lyra e João Marcos Soares.
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Bastidores do negócio
Internamente, o técnico Dorival Júnior seria a opção mais "segura" no que diz respeito à recepção da torcida, principalmente em razão do respeito de ambas as partes. As negociações foram administradas pelo departamento de futebol, formado por Rui Costa, Massis e Rafinha.
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