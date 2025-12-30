São Paulo contrata novos profissionais para o departamento médico e preparação física

O São Paulo anunciou a chegada de uma nova comissão de profissionais para setores ligados à saúde e ciência do esporte. O Tricolor reformula os departamentos após uma temporada conturbada com lesões em sequência no elenco e passa a ter 12 novos especialistas a partir da temporada 2026, que atuarão diretamente em conjunto com a comissão técnica e no REFFIS, o centro de recuperação esportiva do clube.

Os setores dos novos contratados abrangem a área de saúde do clube, ciência do esporte, preparação física, podologia, massagem e o setor de recuperação do elenco principal. No comunicado, o São Paulo detalha as especialização dos profissionais, que acumulam passagens no meio do futebol, como categorias de base da Seleção Brasileira e da própria equipe.

A concretização do anúncio de reformulação acontece menos de um mês após o Tricolor anunciar a demissão de uma série de profissionais ligados ao departamento médico do clube. Na primeira semana de dezembro, o São Paulo anunciou a saída de pelo menos seis profissionais que trabalhavam em setores de fisiologia, fisioterapia, preparação física, reabilitação física e até funcionários da segurança, massagistas e profissionais da rouparia. Na época, o clube afirmou que se tratava de uma reformulação visando o ano de 2026.

O departamento médico foi um dos grandes dramas do São Paulo na temporada, com mais de 70 casos de atletas lesionados. Nomes importantes do elenco ficaram de fora de boa parte da temporada e não conseguiram alta minutagem para ter sequência no Tricolor, como Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo, Calleri e André Silva.

Conheça os novos profissionais do DM e preparação física do São Paulo

Para o departamento médico, o clube acertou as contatações dos doutores Hilton Lutfi e Bruno Schiefer. Lutfi é especialista em medicina esportiva e membro das sociedades brasileira e americana de ortopedia e traumatologia. Schiefer também é ortopedista e traumatologista e integra a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho (SBCJ).

continua após a publicidade

Na área de saúde, o São Paulo anunciou a chegada do fisiologista Rafael Grazioli, mestre em Ciências do Movimento Humano, doutor em Ciências do Movimento Humano e com passagens pela comissão técnica da Seleção Brasileira nas categorias Sub-15 e Sub-17.

Na recuperação do elenco principal, o Tricolor trouxe os fisioterapeutas Leandro Carvalho, doutor em Ciências da Reabilitação, Gilvan Arruda, mestre em Ciências da Saúde Aplicada ao Esporte e Atividade Física, e João Ribeiro, pós-graduado em fisioterapia esportiva.

O cientista do esporte Danilo Prado, pós-doutorado pela Faculdade de Medicina da USP e doutor em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP, também integra a equipe a partir de agora. Prado é especialista em condicionamento físico aplicado à prevenção cardiológica primária e secundária pelo Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

Na preparação física, Ricardo Ferreira assume a coordenação do setor. Ele é doutor em Ciências do Movimento Humano e Reabilitação e mestre em Engenharia Biomédica. O departamento também terá o preparador físico Pedro Salles, que fez parte das comissões técnicas do Sub-17 e do Sub-20 do clube.

A profissional Gabriela Barboza, formada em podologia, também integrará a comissão técnica do São Paulo em 2026. Também chegam Thyago Souza , especializado no setor de massagem no futebol e que assume a coordenação da área, e o massagista Francisco Gregorio.