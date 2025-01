Entenda como o Santos se prepara para o Mercado da Bola e novos patrocinadores

O Santos ainda não anunciou nenhuma contratação para a temporada 2025. No ano que voltará a disputar a Série A do Brasileirão, o Peixe tem buscado no mercado opções que se adequem à realidade financeira do clube e que tenham o aval do novo treinador Pedro Caixinha, anunciado no Natal do ano passado. O novo CEO do clube, Pedro Martins, entende que o clube tem três principais pilares para definir as movimentações no Mercado da Bola.

A primeira delas, é, claro, o orçamento. O gestor, que foi apresentado oficialmente na última sexta-feira (3), ressalta que tem tido conversas constantes com o presidente Marcelo Teixeira para entender os limites financeiros do alvinegro. A ideia é ter um orçamento que contemple a folha salarial de um plantel de 28 jogadores, além do valor investido para novos nomes na equipe.

Novo CEO do Santos, Pedro Martins, ao lado do presidente Marcelo Teixeira. (Foto: Leandro Reis/Santos FC)

- Todas as contratações que estão sendo debatidas dentro do Departamento de Futebol estão sendo debatidas dentro da realidade do orçamento do clube. Desde a minha chegada, eu venho procurando entender junto com o presidente Marcelo Teixeira o orçamento disponível, entre chegadas e saídas, e o que a gente vai conseguir fazer [com ele] - iniciou Martins.

Além disso, o novo CEO citou o impacto do Santos ter acabado de retornar da Série B e que essa é uma realidade diferente de clubes que jogarão a primeira divisão no ano passado. No ano passado, valores relacionado às cotas de transmissão e premiação foram menores do que clubes da Série A.

- É importante ressaltar que o Santos é um clube que está voltando da Série B. Marca gigantesca, mas está voltando da Série B. E todo o clube que está voltando da Série B tem um impacto financeiro e participa de um processo de reconstrução. E a gente precisa ter a ciência que esse processo de reconstrução tem um impacto no fluxo de caixa do clube. E a gente entende isso - completou.

Dificuldades para trazer novas contratações

Além do pilar financeiro, Pedro Martin levanta outras duas questões que têm sido colocadas como importantes na hora de buscar nomes no mercado. O departamento de scout do clube tem trabalhado para encontrar atletas que estejam alinhados com a proposta de jogo de Pedro Caixinha. O técnico português também tem sido ativo nas conversas com atletas e com a diretoria para entender as carências e projetar novo nomes.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos. (Fotos: Bruno Vaz / Santos FC)

Quando o fator financeiro e a parte técnica e tática estão alinhados, o Santos entende que é necessário contar com atletas que estejam dispostos a vestir a camisa do Peixe e que se comprometam com o projeto proposto. Sem citar nomes, o gestor afirma que tem tido feedback de atletas que demonstram interesse em se juntar à equipe em 2025.

- Para mim, há uma linha de corte importante que é o fato do cara querer. Se a gente quer montar um time intenso e agressivo, o ponto de partida é o jogador querer. Ele precisa querer estar no Santos e vestir a camisa. Isso é inegociável. Temos um departamento de mercado que faz consulta todos os dias para entender as possibilidades, para entender se o jogador pode vir ou não e se o dinheiro disponível. Dentro de tudo isso, ainda há a linha de corte que é a maneira como o Pedro Caixinha vai jogar - disse o CEO.

Saídas e retornos no Mercado da Bola

Na coletiva, Pedro Martins confirmou a saída de Giuliano, que tinha opção automática de renovar o contrato até o fim do ano, mas não exercerá e acertou a saída do clube. Outros nomes estão retornando ao Peixe após empréstimos, como os atacantes Soteldo e Morellos. Martins reforçou que há um debate com o novo treinador para entender as escolhas deles para o elenco.

- Tem alguns jogadores que já têm propostas. E essas propostas também estão sendo avaliadas para conseguir contemplar o que entra de recurso para o Santos, onde a gente consegue aliviar a folha salarial, e o que a gente consegue fazer de investimento com essa sobra de recursos. Mas a princípio, todos esses jogadores cujo contrato de empréstimo acabou no dia 31 de dezembro, caso não tenha nenhuma negociação, eles têm que se reapresentar. Mas a gente está tratando caso a caso. [...] Mas obviamente o elenco que a gente tem hoje não é o elenco definitivo do Santos. -

Pedro Martins é apresentado como CEO do Santos. Foto: Foto: Leandro Reis/Santos FC)

Novos patrocinadores

O Santos fechou na virada do ano um contrato de patrocínio com as Farmácias Nissei, rede que atende diversos estados do Brasil. A chegada da marca renderá ao clube cerca de R$ 7 milhões por um contrato de dois anos. Além das cifras do contrato, há uma bonificação prevista em caso de classificação à sul-americana.

Porém, além da movimentação do novo patrocínio, o Santos não tem colocado em perspectiva ainda outras movimentações nesse sentido. Pedro Martins afirma que a questão será discutida de forma mais abrangente com o presidente Marcelo Teixeira.

- Sobre o contato de patrocínio, eu tenho procurado entender com o presidente quais serão os próximos passos. Ele tem me atualizado, mas a gente ainda não começou a agir nisso - explicou.