Copinha 2025: Santos sofre, mas vence o Tirol-CE por 1 a 0

Em uma partida sem muita inspiração, o Santos fez o necessário e venceu o Tirol-CE, por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, pelo Grupo 7 da Copinha, em Araraquara, interior do estado de São Paulo. O gol foi marcado por Gabriel Bontempo, ainda no primeiro tempo. O Peixe tem os mesmos três pontos da Ferroviária, mas está na segunda posição pelos critérios de desempate.

Como foi o jogo

Em um jogo com poucas emoções, as equipes demoraram a construir os primeiros ataques. O Tirol entrou em campo disposto a buscar um empate. Para isso, optou por tentar travar as investidas ofensivas do Santos.

O Peixe tentava rodar a bola e tentava infiltrações na zaga do time cearense, mas pecava na execução. Fernando Nava chegou a acertar o travessão em finalização dentro da área, em uma rara chance na primeira etapa.

Aos 33 minutos, Vinícius Lira fez boa jogada pela esquerda e encontrou Rodrigo Cezar, que deu um passe preciso para Gabriel Bontempo escolher o canto e balançar as redes.

O gol aumentou o ânimo do Alvinegro Praiano para a segunda etapa. Mas o time cearense manteve o plano de jogo e continuava bloqueando os espaços para o Santos. Os Meninos da Vila tentavam por cruzamentos e chutes de fora da área. Mateus Xavier foi quem chegou mais perto de ampliar o placar, mas parou no goleiro Victor Hugo.

Depois dos 30 minutos, o técnico Jorge Marinho lançou o Tirol ao ataque. Paulinho saiu cara a cara com João Fernandes, só que não conseguiu tirar do goleiro.

No finalzinho, Victor Hugo fe duas grandes defesas para evitar o que poderia ser uma goleada do Peixe. Kauan Pereira, já nos acréscimos, mandou a bola no travessão.

No outro jogo da rodada, a Ferroviária, dona da casa, aplicou a segunda maior goleada da Copinha até aqui ao fazer 8 a 0 no Jaciobá-AL. Dias e Pedro Estevam foram os destaques da partida, anotando dois gols cada. Além deles, Dieguinho, Nicolas, Filipe e Matão também balançaram as redes.

Jogadores do Santos em treino na cidade de Araraquara (Foto: Bruno Vaz/Santos)

O que vem por aí

O Santos enfrenta o Jaciobá-AL, na próxima rodada. O Peixe pega o time alagoano na próxima segunda-feira, 6, às 19h30. Já o Tirol enfrenta a Ferroviária às 17h15.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 0 TIROL-CE

1ª RODADA - COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 3/1/2025 - 20h

📍 Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

🥅 Gols: Gabriel Bontempo, aos 33’, 1ºT

🟨 Cartões amarelos: Pentecoste (Tirol)

🟨 Árbitro: Caio Carvalho Pereira

🚩 Assistentes: Eduardo Augusto Borges e Vinícius Santa da Silva



⚽ ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Leandro Zago)

João Fernandes; Lenin (André Klaus), Matheus Matias, Vinícius Lira e Diego Borges; Gustavo Henrique, Rodrigo Cezar (Pepê Firmino) e Gabriel Bontempo (Caio Araújo); Fernando Nava (Mateus Xavier), Enzo Monteiro (Kauan Pereira) e Perlaza (João Alves).

TIROL (Técnico: Jorge Marinho )

Victor Hugo; Luan, Gabriel Vigo, Rhuan (Amorim) e Fabinho (Kauan); Ivan Neto, Oléber e Fernando; Biel (Iarley), Pentecoste (Arthur) e Paulinho (Renato).