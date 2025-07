O jornal espanhol AS, um dos principais veículos esportivos da Espanha, destacou a estreia de Robinho Jr., filho do ex-jogador Robinho, na equipe profissional do Santos. O atacante atuou na vitória por 3 a 1 sobre a Desportiva Ferroviária, na última quinta-feira (10), em amistoso válido pela Vitória Cup, realizado no Estádio Kleber José de Andrade, no Espírito Santo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Promessa das categorias de base do Peixe, Robinho Jr. entrou em campo aos 23 minutos do segundo tempo e teve participação direta no triunfo. Ele deu a assistência para o terceiro gol santista, marcado por Diego Pituca, e deixou boa impressão em sua primeira aparição com a equipe principal.

— O amistoso contou com a estreia de Robinho Jr., filho do ídolo santista, que estreou no time principal do Peixe aos 17 anos, vestindo a camisa 7 do pai, que atualmente está preso — disse o AS.

continua após a publicidade

— Robson é um dos jogadores mais promissores da base do Santos. Na última temporada, marcou 11 gols pelo sub-17. Ele também atuou com o time reserva na mais recente edição da Copinha, uma das competições de base mais prestigiadas do mundo. Dela, saíram craques como Vinicius, Alisson, Casemiro e Neymar. Ele fez duas aparições, saindo do banco de reservas, e marcou um gol na vitória por 7 a 1 sobre o Jaciobá — completou.

Robinho Jr deu uma assistência na partida (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos x Desportiva Ferroviária

Em campo, a equipe paulista não teve grandes dificuldades para vencer o amistoso. Neymar foi o responsável por abrir o placar logo no início da partida. O cronômetro marcava 19 minutos da primeira etapa, quando o camisa 10 converteu uma penalidade.

continua após a publicidade

Posteriormente, foi a vez de Guilherme marcar para o alvinegro praiano antes do fim do primeiro tempo. Com o dois a zero no placar, o Santos retornou do intervalo com a rotação abaixa. Assim, o clube capixaba diminuiu a desvantagem, aos 66 minutos.

Para não correr riscos, dez minutos após o gol sofrido, Diego Pituca voltou a marcar para o Santos. A reta final do confronto foi marcada por invasões de torcedores ao campo. Como medida de segurança a arbitragem terminou a partida aos 41 minutos do segundo tempo.