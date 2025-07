Palmeiras intensifica preparação para enfrentar o Mirassol no Brasileirão

Na manhã deste sábado (12), o Palmeiras deu sequência à preparação para o confronto diante do Mirassol, marcado para quarta-feira (16), às 19h, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade foi realizada na Academia de Futebol e teve duração aproximada de uma hora e meia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O elenco iniciou os trabalhos com ativação na sala de musculação e aquecimento no gramado. Em seguida, o grupo foi dividido em duas frentes: em uma metade do campo, os jogadores participaram de uma atividade de construção ofensiva e infiltração contra uma equipe que marcava e buscava manter a organização defensiva. Do outro lado, os atletas aprimoraram movimentações específicas com auxílio de estacas. Todos os participantes revezaram entre os exercícios. A sessão foi finalizada com um treino em campo reduzido, com nove jogadores em cada lado.

Recém-contratado junto ao Nottingham Forest, o atacante paraguaio Ramón Sosa novamente participou integralmente das atividades, assim como os jovens Riquelme Fillipi (atacante) e Arthur (lateral-esquerdo), ambos promovidos do Sub-20. O zagueiro Mauricio, em recuperação de um procedimento no ombro direito, seguiu cronograma individualizado em campo, enquanto Piquerez (cirurgia dentária), Giay (entorse no joelho direito) e Murilo (lesão muscular na coxa esquerda) permaneceram sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance, no interior do centro de excelência.

continua após a publicidade

O elenco volta a treinar na manhã deste domingo (13), também na Academia de Futebol.

Trabalho no campo do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Marca histórica no Palmeiras?

A partida de quarta-feira pode ser histórica para a comissão técnica de Abel Ferreira e para o zagueiro Gustavo Gómez. Ambos estão a uma vitória de alcançar a marca de 100 triunfos com a camisa alviverde em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro.