Meia emprestado à Ponte Preta pode retornar ao São Paulo

O São Paulo pode ter o retorno de Pedro Vilhena em breve. Revelado na base do Tricolor, o jogador está emprestado à Ponte Preta desde o começo do ano, mas seu contrato termina no final do mês. O Lance! apurou que ainda não existem conversas pensando em uma renovação ou um interesse de outra equipe.

O jogador foi anunciado pelo time do interior paulista no começo do ano, com oitos jogos disputados, mas sem gols ou assistências. A tendência é que o futuro de Pedro Vilhena seja resolvido em breve, só precisando saber se Luis Zubeldía teria planos de aproveitar o jogador ou se outra equipe será buscada.

O contrato com a Ponte Preta atendia justamente o período do Campeonato Paulista. O time disputará a Série C do Campeonato Brasileiro, mas Pedro já não deve estar mais presente visando a estreia. A Cria de Cotia tem contrato com o São Paulo até o final de 2026.

Pedro Vilhena foi revelado na base do São Paulo

Pedro Vilhena foi revelado em Cotia, chamando atenção nas categorias de base. Em 2023, começou a ser integrado no profissional, disputando somente um jogo.

Antes de ser emprestado para a Ponte Preta, o meia vestiu a camisa do Sport, em campanha que levou o time à Série B do Campeonato Brasileiro. Na época, disputou 28 partidas.