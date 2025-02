O elenco do São Paulo organizou uma reunião fechada para discutir a má fase neste início de temporada e o futuro do time pensando na fase decisiva do Campeonato Paulista.

Segundo o Lance! apurou, esta conversa não contou com membros da diretoria, mas com as principais peças do elenco. O encontro aconteceu após a reapresentação da equipe depois da derrota contra a Ponte Preta 2 a 1, na rodada mais recente do Paulistão.

Veteranos como Lucas Moura foram os grandes guias das orientações. A conversa aconteceu no próprio CT da Barra Funda.

Ao que tudo indica, o tom da reunião entre o elenco foi muito mais de auto-cobrança. Os jogadores não estariam culpando Luis Zubeldía e muito menos o trabalho da comissão, mas sim o desempenho do elenco como um todo. Esse assunto tinha sido levantado por nomes como Lucas e Calleri após o último jogo do São Paulo.

A iniciativa da conversa surgiu entre os jogadores. Os atletas do Tricolor têm para si que muitas das falhas seriam "individuais".

Qual a situação do São Paulo no Paulistão?

Apesar da classificação antecipada para as quartas do Campeonato Paulista, a equipe agora luta para manter a liderança do Grupo C e garantir a vantagem de decidir em casa no Morumbis.

Para garantir o mando de campo, em um cenário ideal, o São Paulo precisa vencer o São Bernardo na última rodada da fase de grupos. A partida acontece no domingo (23), no estádio Primeiro de Maio.

Atualmente, o Tricolor soma 16 pontos, enquanto o Novorizontino, vice-líder do grupo, tem 15. O adversário ainda tem um compromisso na fase de grupos, contra o Botafogo-SP, no mesmo dia.

Outra possibilidade para o São Paulo garantir a liderança é o Novorizontino não vencer. Em caso de empate, o Tricolor não precisaria somar pontos adicionais, já que possui uma vitória a mais que o concorrente direto.