Drama no DM do São Paulo aumenta, e Crespo precisará lidar com baixas até o fim do Brasileirão

O São Paulo tem, neste momento, 13 jogadores no departamento médico. A maioria deles nem deve voltar a atuar nesta reta final de temporada, já que restam apenas duas semanas para o fim do Campeonato Brasileiro. Ao menos na partida deste domingo (23), contra o Juventude, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, é possível que ninguém retorne, e ainda contará com mais uma peça no local.

continua após a publicidade

➡️ Rafael Tolói sente dores na coxa e vai desfalcar São Paulo; Crespo lamenta alto número de lesões

O zagueiro Rafael Tolói foi o último a ingressar a lista de desfalques do técnico Hernán Crespo. O jogador teve uma lesão no quadril detectada pelo clube, após clássico contra o Corinthians na última quinta-feira (19) e já iniciou fisioterapia.

Resta à comissão técnica avaliar como escalar o time rodada a rodada, sem pensar com antecedência, já que as baixas são muitas, com jogadores de praticamente todos os setores. Além dos lesionados, Alisson recebeu o terceiro cartão amarelo e também é baixa contra o Juventude.

continua após a publicidade

Com a derrota para o Corinthians, o Tricolor ficou em nono lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, oito atrás do G7. O time ainda tenta uma vaga na próxima edição da Libertadores de 2026.

➡️ São Paulo perde volante para duelo contra o Juventude

Veja a situação médica de cada jogador do São Paulo:

Calleri – Em fase de transição com a preparação física, o atacante segue participando de trabalhos com bola em espaço reduzido ao lado de outros jogadores, com diminuição gradativa das restrições, além de realizar programa de aprimoramento das valências físicas.

continua após a publicidade

Ryan – O atacante segue em tratamento após cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, realizada em 30 de julho, com progressão de volume do treinamento neuromuscular e da corrida linear no gramado, além de exercícios de reforço muscular.

André Silva – O atacante deu continuidade ao tratamento para lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofridos no dia 24 de agosto, com treinamento neuromuscular e aumento de intensidade na corrida linear no gramado, além de exercícios de reforço muscular.

Luan – O volante deu sequência ao tratamento para lesão no músculo adutor direito, realizando exercícios com mudanças de direção no gramado e de reforço muscular.

Oscar – Com diagnóstico de síncope vasovagal, o meio-campista recebeu alta do Einstein Hospital Israelita no último domingo e está em repouso domiciliar seguindo orientação médica.

Dinenno – Submetido a uma artroscopia para limpeza do menisco do joelho direito no dia 22 de outubro, o atacante iniciou nesta semana os trabalhos no gramado sob o comando dos preparadores físicos, com exercícios com contato controlado.

Wendell – O lateral-esquerdo segue tratamento para ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo, com progressão de volume do treinamento neuromuscular e da corrida linear no gramado.

Marcos Antonio – O volante, que sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda no dia 5 de novembro, iniciou nesta semana os trabalhos de transição com a preparação física. Hoje, realizou treino adaptado com a equipe.

Enzo – O lateral-esquerdo encontra-se em período de repouso após realizar, no último dia 12, na Argentina, uma herniorrafia para correção de hérnia inguinal oculta do lado esquerdo, local onde vinha apresentando dores.

Lucas – O atacante passou por reavaliação com médico especialista por conta de dores na região posterior do joelho direito, tendo realizado aplicação de medicação na área dolorosa. Já iniciou tratamento clínico e programa com exercícios de fortalecimento.

Arboleda – Com uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, o zagueiro segue programa de reabilitação fisioterápica com exercícios de reforço muscular e início de corrida no gramado.

Rodriguinho – Com uma alteração no quadro respiratório, o meia realiza atividades físicas na academia.

Rafael Tolói – Após deixar o clássico com o Corinthians com dores na região do quadril, o zagueiro foi submetido a exame de ressonância magnética que detectou uma pequena lesão muscular no local. O jogador já iniciou os trabalhos de fisioterapia no REFFIS Plus.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo