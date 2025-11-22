Drama no DM do São Paulo aumenta, e Crespo precisará lidar com baixas até o fim do Brasileirão
A reta final de temporada está difícil para o Tricolor, que sonha com uma vaga na Pré-Libertadores, mas precisa lidar com muitos desafios
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo tem, neste momento, 13 jogadores no departamento médico. A maioria deles nem deve voltar a atuar nesta reta final de temporada, já que restam apenas duas semanas para o fim do Campeonato Brasileiro. Ao menos na partida deste domingo (23), contra o Juventude, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, é possível que ninguém retorne, e ainda contará com mais uma peça no local.
Calleri vai a campo em reapresentação do São Paulo
São Paulo
Empresário sai em defesa de Lucas Moura, do São Paulo, e diz que atacante ‘só precisa de tempo’
São Paulo
Campanhas iguais: entenda por que São Paulo está à frente do Corinthians no Brasileirão
Brasileirão
➡️ Rafael Tolói sente dores na coxa e vai desfalcar São Paulo; Crespo lamenta alto número de lesões
O zagueiro Rafael Tolói foi o último a ingressar a lista de desfalques do técnico Hernán Crespo. O jogador teve uma lesão no quadril detectada pelo clube, após clássico contra o Corinthians na última quinta-feira (19) e já iniciou fisioterapia.
Resta à comissão técnica avaliar como escalar o time rodada a rodada, sem pensar com antecedência, já que as baixas são muitas, com jogadores de praticamente todos os setores. Além dos lesionados, Alisson recebeu o terceiro cartão amarelo e também é baixa contra o Juventude.
Com a derrota para o Corinthians, o Tricolor ficou em nono lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, oito atrás do G7. O time ainda tenta uma vaga na próxima edição da Libertadores de 2026.
➡️ São Paulo perde volante para duelo contra o Juventude
Veja a situação médica de cada jogador do São Paulo:
Calleri – Em fase de transição com a preparação física, o atacante segue participando de trabalhos com bola em espaço reduzido ao lado de outros jogadores, com diminuição gradativa das restrições, além de realizar programa de aprimoramento das valências físicas.
Ryan – O atacante segue em tratamento após cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, realizada em 30 de julho, com progressão de volume do treinamento neuromuscular e da corrida linear no gramado, além de exercícios de reforço muscular.
André Silva – O atacante deu continuidade ao tratamento para lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofridos no dia 24 de agosto, com treinamento neuromuscular e aumento de intensidade na corrida linear no gramado, além de exercícios de reforço muscular.
Luan – O volante deu sequência ao tratamento para lesão no músculo adutor direito, realizando exercícios com mudanças de direção no gramado e de reforço muscular.
Oscar – Com diagnóstico de síncope vasovagal, o meio-campista recebeu alta do Einstein Hospital Israelita no último domingo e está em repouso domiciliar seguindo orientação médica.
Dinenno – Submetido a uma artroscopia para limpeza do menisco do joelho direito no dia 22 de outubro, o atacante iniciou nesta semana os trabalhos no gramado sob o comando dos preparadores físicos, com exercícios com contato controlado.
Wendell – O lateral-esquerdo segue tratamento para ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo, com progressão de volume do treinamento neuromuscular e da corrida linear no gramado.
Marcos Antonio – O volante, que sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda no dia 5 de novembro, iniciou nesta semana os trabalhos de transição com a preparação física. Hoje, realizou treino adaptado com a equipe.
Enzo – O lateral-esquerdo encontra-se em período de repouso após realizar, no último dia 12, na Argentina, uma herniorrafia para correção de hérnia inguinal oculta do lado esquerdo, local onde vinha apresentando dores.
Lucas – O atacante passou por reavaliação com médico especialista por conta de dores na região posterior do joelho direito, tendo realizado aplicação de medicação na área dolorosa. Já iniciou tratamento clínico e programa com exercícios de fortalecimento.
Arboleda – Com uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, o zagueiro segue programa de reabilitação fisioterápica com exercícios de reforço muscular e início de corrida no gramado.
Rodriguinho – Com uma alteração no quadro respiratório, o meia realiza atividades físicas na academia.
Rafael Tolói – Após deixar o clássico com o Corinthians com dores na região do quadril, o zagueiro foi submetido a exame de ressonância magnética que detectou uma pequena lesão muscular no local. O jogador já iniciou os trabalhos de fisioterapia no REFFIS Plus.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias