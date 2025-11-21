O empresário do atacante Lucas Moura, Júnior Pedroso, usou suas redes sociais para defender o jogador do São Paulo nesta sexta-feira (21), que se recupera de dores no joelho direito e não entrará mais em campo nesta temporada.

Em uma sequência de publicações, o empresário afirmou que o camisa 7 tricolor "sempre foi um atleta extremamente fisicamente". Além disso, Júnior Pedroso escreveu que Lucas Moura se empenhou ao máximo nos tratamentos e que não são lesões musculares, mas "traumas causados por choque / confronto".

– Quem acompanha a carreira do Lucas Moura sabe que ele sempre foi um atleta extremamente disponível fisicamente. Seu histórico de lesões antes de chegar ao São Paulo é baixíssimo, algo comprovado estatisticamente e que inclusive garantiu a ele contratos longos por onde passou, como no PSG e no Tottenham. Ele não chegou ao São Paulo com histórico de lesões, e isso precisa ser dito com clareza – escreveu.

– Lucas se empenhou ao máximo nos tratamentos e até tentou retornar antes do previsto, em parceria com o clube, no ímpeto de ajudar o time no em campo, pois ele mais do que ninguém estava sofrendo de estar fora sem ajudar – continuou.

Segundo o empresário, o foco de Lucas é superar essa fase e voltar a contribuir com o clube. E que o atacante mantém a confiança e o desejo de "fazer a diferença no clube que escolheu defender por emoção e história".

Lucas Moura lesionou o joelho direito duas vezes em pouco tempo nesta temporada, em março e em maio. Apesar disso, o empresário saiu em defesa do atleta e informou que Lucas sempre teve saúde e qualidade técnica cima da média e que "precisa de tempo para concluir o tratamento".

– O momento atual é consequência de uma lesão desafiadora, algo que pode acontecer com qualquer atleta de elite. Não representa um padrão, não define quem ele é e não corresponde ao seu histórico físico de carreira. Ele segue tratando de forma intensa e contínua (3 períodos por dia) para estar 100% o mais rápido possível.

– Também é importante lembrar que, quando voltou ao São Paulo inicialmente por cinco meses, ele poderia ter seguido diversos caminhos no mercado após sair livre do Tottenham. E ainda assim escolheu ficar por mais três anos, abrindo mão de alternativas esportivas e financeiras significativas, porque o sentimento falou mais alto. Ele veio por coração, por identificação e por amor à camisa – finalizou.

O departamento médico do clube está lotado: agora, com 13 jogadores. Durante o clássico entre Corinthians e São Paulo nesta quinta-feira (20), o zagueiro Rafael Tolói deixou o gramado da Neo Química Arena com dores na posterior da coxa esquerda e entrou para a lista de desfalques na próxima rodada, contra o Juventude.