São Paulo se afasta do Z4, amplia chances de Sul-Americana e ganha trunfo com Lucas
Tricolor tem aproveitamento de 66,7% com o camisa 7 em campo em 2026 e terá semana cheia de treinos antes de encarar o Vasco
Após vencer o Vitória por 2 a 1 no último sábado (10), o São Paulo volta a treinar no CT da Barra Funda nesta terça-feira (13) com foco no duelo contra o Vasco. A partida está marcada para o próximo sábado (17), às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O triunfo sobre a equipe baiana praticamente afastou as chances do São Paulo para o rebaixamento e abriu caminho para outros objetivos na reta final do torneio nacional.
Risco menor de queda e foco na Sul-Americana
Segundo cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o São Paulo reduziu a probabilidade de rebaixamento para menos de 1%.
Além de respirar na tabela, o Tricolor desponta como o terceiro clube com maior chance de classificação para a Copa Sul-Americana, com 63,6%. Por outro lado, o sonho de uma vaga na Libertadores conta com número menor, com o índice atual de apenas 0,37%.
O 'efeito Lucas' e a situação do departamento médico
O São Paulo contou com retornos de peças importantes, com destaque para Lucas Moura. Após 160 dias de recuperação cirúrgica no tendão de Aquiles, voltando antes da média clínica de 274 dias, o meia-atacante reestreou no sábado (10). Além dele, o goleiro Rafael e o zagueiro Iago também voltaram a ficar à disposição.
Os números mostram a importância do camisa 7. De acordo com levantamento do Sofascore a pedido do Lance!, o São Paulo conta com 66,67% de aproveitamento com Lucas em campo em 2026: foram 18 jogos, com 11 vitórias, três empates e quatro derrotas.
Sem o camisa 7, o desempenho cai para 38,2% em 34 partidas, tendo dez vitórias, nove empates e 15 derrotas.
Por outro lado, o técnico Dorival Júnior segue administrando desfalques no departamento médico:
- Danielzinho: lesão na sindesmose do tornozelo esquerdo;
- Nicolas: sutura no menisco do joelho esquerdo;
- Aurélio Buta: lesão no menisco do joelho direito;
- Domingos Duarte: ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito;
- Luciano: dores no adutor direito.
Destes atletas, Danielzinho, Luciano e Nicolas têm chances de voltar antes do término da temporada, embora ainda sem prazo oficial divulgado.
Semana livre e programação até o duelo com o Vasco
Dorival Júnior terá uma semana inteira de treinos, sem partidas no meio da semana, para preparar a equipe de olho no Cruz-Maltino.
O elenco folgou no domingo (11) e realizou apenas trabalhos internos para atletas em recuperação na segunda-feira (12). As atividades com todo o grupo no campo começam na manhã desta terça.
Confira a programação semanal do São Paulo:
- Segunda-feira (12/10): Atividades para atletas em recuperação;
- Terça-feira (13/10): Treino no CT da Barra Funda;
- Quarta-feira (14/10): Treino no CT da Barra Funda;
- Quinta-feira (15/10): Treino no CT da Barra Funda;
- Sexta-feira (16/10): Treino no CT da Barra Funda;
- Sábado (17/10): São Paulo x Vasco (31ª rodada do Brasileirão - Morumbis);
- Domingo (18/10): Folga do elenco.
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