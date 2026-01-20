Destaque da Copinha será desfalque do São Paulo em decisão por 'mandar beijos'

Matheus Ferreira, um dos destaques do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi expulso na partida de segunda-feira (19) contra o Botafogo após "mandar beijos" para o preparador de goleiros do time adversário. Com isso, será desfalque na semifinal contra o Ibrachina, que acontece na quinta.

continua após a publicidade

O Tricolor eliminou o time carioca após vencer por 3 a 1. A expulsão de Matheus aconteceu após o gol de Paulinho, nos minutos finais do confronto.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! São Paulo

- Por anteriormente ter sido advertido com cartão amarelo por ação temerária, o citado jogador cometeu infração na comemoração de gol, mandando beijos de maneira provocativa em direção ao banco adversário, mais especificamente ao preparador de goleiro da SAF Botafogo (RJ), o senhor Fabio Noronha de Oliveira - esclareceu a súmula.

continua após a publicidade

➡️Deixe seu palpite para a próxima rodada do Tricolor no Campeonato Paulista

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

São Paulo decide futuro na Copinha na quinta (Foto: Miguel Schincariol/São Paulo FC)

São Paulo x Ibrachina: Morumbis será palco de semifinal da Copinha

São Paulo e Ibrachina se enfrentarão pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira, dia 22 de janeiro, no Morumbis. O mando de campo foi confirmado pelos clubes.

O jogo será às 21h30 (de Brasília). Se passar para a final, o jogo acontecerá no domingo, dia 25 de janeiro. Por conta da campanha, o Tricolor conseguiu mandar o jogo para seu próprio estádio.

continua após a publicidade

Com dois gols marcados perto do fim do segundo tempo, o São Paulo garantiu a classificação para a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em Sorocaba, o Tricolor venceu o Botafogo por 3 a 1. O destaque da partida foi o último dos gols, de trás do meio de campo, de Paulinho.