São Paulo inova e anuncia renovação com Marcos Antonio

O São Paulo anunciou a renovação de contrato com Marcos Antonio. O time anunciou o novo contrato do meia, agora vigente até 2030.

No anúncio, de forma criativa, foi feita uma alusão a Marcos Antonio ser o "motor" do time, com a voz do ex-jogador Mineiro de fundo.

A multa rescisória do jogador para transferências para o mercado internacional é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 612 milhões na cotação atual), enquanto para o futebol brasileiro o valor é de R$ 900 milhões. Além disso, jogador e clube paulista acertaram um aumento salarial.

O processo foi conduzido pelo executivo de futebol Rui Costa, que tem liderado as tratativas para ampliar vínculos de atletas considerados protagonistas no elenco. O São Paulo também trabalha para renovar com nomes como Luciano, Jonathan Calleri e Lucas Moura.

Flamengo teve interesse em Marcos Antônio, do São Paulo (Foto: Renato Gizz/ESCOLÁSTICO FOTOGRAFIA/GazetaPress)

Relembre o interesse do Flamengo em Marcos Antônio

O Flamengo tentou investir bastante em Marcos Antônio. A pedida chegou a girar em torno dos 25 milhões de euros. O jogador é considerado um dos principais jogadores do elenco. O São Paulo adquiriu o meia em definitivo junto à Lazio, em uma negociação avaliada em 26,3 milhões de euros, e entende que só aceitaria liberá-lo mediante uma compensação financeira compatível. O Tricolor não cogitou liberar o meia para o time carioca.