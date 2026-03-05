menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo inova e anuncia renovação com Marcos Antonio

Tricolor fez anúncio com voz do Mineiro

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 05/03/2026
17:12
Marcos Antônio assina novo contrato com o Tricolor (Foto: Instagram Marcos Antônio)
imagem cameraMarcos Antônio assina novo contrato com o Tricolor (Foto: Instagram Marcos Antônio)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo anunciou a renovação de contrato com Marcos Antonio. O time anunciou o novo contrato do meia, agora vigente até 2030.

No anúncio, de forma criativa, foi feita uma alusão a Marcos Antonio ser o "motor" do time, com a voz do ex-jogador Mineiro de fundo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A multa rescisória do jogador para transferências para o mercado internacional é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 612 milhões na cotação atual), enquanto para o futebol brasileiro o valor é de R$ 900 milhões. Além disso, jogador e clube paulista acertaram um aumento salarial.

continua após a publicidade

O processo foi conduzido pelo executivo de futebol Rui Costa, que tem liderado as tratativas para ampliar vínculos de atletas considerados protagonistas no elenco. O São Paulo também trabalha para renovar com nomes como Luciano, Jonathan Calleri e Lucas Moura.

+ Aposte nos jogos do São Paulo pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Flamengo tem interesse em Marcos Antônio, do São Paulo (Foto: Renato Gizz/ESCOLÁSTICO FOTOGRAFIA/GazetaPress)
Flamengo teve interesse em Marcos Antônio, do São Paulo (Foto: Renato Gizz/ESCOLÁSTICO FOTOGRAFIA/GazetaPress)

Veja o anúncio feito pelo São Paulo

Relembre o interesse do Flamengo em Marcos Antônio

O Flamengo tentou investir bastante em Marcos Antônio. A pedida chegou a girar em torno dos 25 milhões de euros. O jogador é considerado um dos principais jogadores do elenco. O São Paulo adquiriu o meia em definitivo junto à Lazio, em uma negociação avaliada em 26,3 milhões de euros, e entende que só aceitaria liberá-lo mediante uma compensação financeira compatível. O Tricolor não cogitou liberar o meia para o time carioca.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias