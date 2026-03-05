São Paulo avança por novo patrocinador e estuda mudar cor de logomarca

O São Paulo está avançando as conversas com a Unimed Seguros para estampar a barra traseira da camisa. A informação foi antecipada pelo "UOL" e confirmada pelo Lance!. A reportagem apurou que o contrato ainda não foi assinado, mas está caminhando.

As partes chegaram a um acordo para um contrato com duração de cinco temporadas, com valor total de R$ 75 milhões. Porém, além da definição de algumas tratativas, precisaria passar também pelos Conselhos de Administração e Deliberativo.

A Blue Saúde ocupava um espaço na barra da camisa. O contrato foi rompido no ano passado e o espaço ficou vago. Na época, tinha previsão de durar até dezembro de 2025. A empresa, que aportou aproximadamente R$ 15 milhões no contrato assinado em julho de 2023, tinha sua marca exibida na parte inferior das costas da camisa, abaixo do nome e do número dos jogadores. Desde então, o espaço está aberto.

São Paulo estuda mudança na cor da logomarca

O logo tradicional da Unimed Seguros tem a cor verde em algumas aplicações. Existe uma possibilidade que esta cor seja alterada no uniforme do São Paulo, caso o contrato seja fechado, por conta das cores do clube - e por verde ser associado ao rival Palmeiras. A reportagem apurou, por sua vez, que isso só seria definido nas tratativas após o acordo ser fechado.