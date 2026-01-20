menu hamburguer
São Paulo x Portuguesa – Palpites, análise e odds

Confira os prognósticos para o duelo São Paulo x Portuguesa no Paulistão

Confira os palpites do Lance para São Paulo x Portuguesa pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O duelo acontece nesta quarta-feira, 21 de janeiro, às 19h30 (horário de Brasília). A bola rola no Estádio MorumBIS, em São Paulo. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para São Paulo x Portuguesa (21/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O São Paulo entra em campo com favoritismo claro atuando no MorumBIS, onde costuma impor ritmo alto e controle territorial no Campeonato Paulista. Mesmo em início de temporada, o time tricolor apresenta maior profundidade de elenco, organização coletiva e capacidade de pressionar desde os primeiros minutos, especialmente contra adversários que tendem a baixar linhas fora de casa.

A Portuguesa, por sua vez, enfrenta dificuldades defensivas neste recorte do estadual e costuma sofrer quando é obrigada a se defender por longos períodos. Diante de um São Paulo que trabalha bem a bola pelos lados e tem volume ofensivo constante como mandante, o cenário aponta para domínio tricolor e maior probabilidade de vitória.

  1. São Paulo venceu três dos últimos confrontos diretos
  2. A Portuguesa sofreu gols em todos esses três jogos
  3. O Tricolor venceu a única partida no MorumBIS pelo Paulistão

Outros palpites para São Paulo x Portuguesa

Os mercados complementares apontam para um jogo controlado pelo mandante, com domínio territorial e poucas oscilações de ritmo. A Portuguesa tem sofrido o primeiro gol com frequência, o que reforça o cenário de pressão inicial do São Paulo no MorumBIS e sustenta o palpite de o Tricolor sair na frente no placar.

Já os dados de escanteios, gols e cartões indicam uma partida mais travada do ponto de vista estatístico, especialmente pelo perfil recente da Lusa. A equipe costuma participar de jogos com baixo número de escanteios e poucos gols, mas com maior carga disciplinar, o que ajuda a sustentar mercados alternativos além do resultado final.

Análise e Forma dos Times

São Paulo - Momento e escalação

O São Paulo entra em campo pressionado pela necessidade de reação após o empate no clássico contra o Corinthians, quando deixou escapar a vitória nos minutos finais.

Apesar do momento irregular na tabela, o desempenho coletivo tem sido consistente, sobretudo em jogos no MorumBIS, onde o time costuma controlar posse, volume ofensivo e intensidade desde o início, fatores que pesam a favor neste confronto.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas Moura; Luciano e Gonzalo Tapia. Técnico: Hernán Crespo.

Portuguesa - Momento e escalação

A Portuguesa chega para o duelo ocupando a 12ª colocação do Campeonato Paulista, com três pontos somados após três rodadas. A vitória sobre o Velo Clube, em casa, deu confiança à equipe, que mostrou competitividade e organização defensiva, apostando em jogo mais físico e em transições rápidas para buscar o resultado. Mesmo embalada, a Lusa sabe que o desafio no MorumBIS exige postura cautelosa.

Provável escalação da Portuguesa: Bruno; João Victor, Gustavo, Eduardo Biazus e Caio Roque; Zé Vitor, Portuga e Gabriel Pires; Ewerthon, Maceió e Renê. Técnico: Fábio Matias.

Confronto direto e estatísticas de São Paulo x Portuguesa

O histórico recente entre São Paulo e Portuguesa fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre São Paulo x Portuguesa

  • 29/01/2025 – Portuguesa 1 x 2 São Paulo (Campeonato Paulista)
  • 27/01/2024 – São Paulo 1 x 0 Portuguesa (Campeonato Paulista)
  • 26/01/2023 – São Paulo 4 x 1 Portuguesa (Campeonato Paulista)
  • 08/04/2015 – São Paulo 3 x 0 Portuguesa (Campeonato Paulista)
  • 15/02/2014 – São Paulo 0 x 0 Portuguesa (Campeonato Paulista)

Estatísticas e curiosidades de São Paulo x Portuguesa

  1. A Portuguesa vem de uma sequência de jogos com placares curtos, ficando abaixo de 2,5 gols em cinco das cinco partidas
  2. O time rubro-verde apresenta alto índice disciplinar, com mais de 4,5 cartões em quatro de cinco jogos recentes
  3. Os confrontos da Portuguesa registraram menos de 10,5 escanteios em sete de nove partidas
  4. O São Paulo soma três vitórias no recorte recente analisado
  5. A Portuguesa sofreu gols em três jogos deste mesmo recorte

Comparação de Odds para São Paulo x Portuguesa

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

CasaMais de 2,5 golsMenos de 2,5 gols

Betsson

1,65

2,18

Betano

1,65

2,20

Br4

1,65

2,15

Resumo dos palpites do Lance para São Paulo x Portuguesa

  1. Resultado: São Paulo vence (1,50 na Betsson)
  2. Marcar 1º gol no 1º tempo: São Paulo (1,88 na Betsson)
  3. Ambas as equipes marcam (2,18 na Superbet)
  4. Menos de 10,5 escanteios (1,50 na Betano)

