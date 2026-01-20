São Paulo x Portuguesa – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para São Paulo x Portuguesa pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O duelo acontece nesta quarta-feira, 21 de janeiro, às 19h30 (horário de Brasília). A bola rola no Estádio MorumBIS, em São Paulo. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para São Paulo x Portuguesa (21/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O São Paulo entra em campo com favoritismo claro atuando no MorumBIS, onde costuma impor ritmo alto e controle territorial no Campeonato Paulista. Mesmo em início de temporada, o time tricolor apresenta maior profundidade de elenco, organização coletiva e capacidade de pressionar desde os primeiros minutos, especialmente contra adversários que tendem a baixar linhas fora de casa.

A Portuguesa, por sua vez, enfrenta dificuldades defensivas neste recorte do estadual e costuma sofrer quando é obrigada a se defender por longos períodos. Diante de um São Paulo que trabalha bem a bola pelos lados e tem volume ofensivo constante como mandante, o cenário aponta para domínio tricolor e maior probabilidade de vitória.

São Paulo venceu três dos últimos confrontos diretos A Portuguesa sofreu gols em todos esses três jogos O Tricolor venceu a única partida no MorumBIS pelo Paulistão

Outros palpites para São Paulo x Portuguesa

Os mercados complementares apontam para um jogo controlado pelo mandante, com domínio territorial e poucas oscilações de ritmo. A Portuguesa tem sofrido o primeiro gol com frequência, o que reforça o cenário de pressão inicial do São Paulo no MorumBIS e sustenta o palpite de o Tricolor sair na frente no placar.

Já os dados de escanteios, gols e cartões indicam uma partida mais travada do ponto de vista estatístico, especialmente pelo perfil recente da Lusa. A equipe costuma participar de jogos com baixo número de escanteios e poucos gols, mas com maior carga disciplinar, o que ajuda a sustentar mercados alternativos além do resultado final.

Análise e Forma dos Times

São Paulo - Momento e escalação

O São Paulo entra em campo pressionado pela necessidade de reação após o empate no clássico contra o Corinthians, quando deixou escapar a vitória nos minutos finais.

Apesar do momento irregular na tabela, o desempenho coletivo tem sido consistente, sobretudo em jogos no MorumBIS, onde o time costuma controlar posse, volume ofensivo e intensidade desde o início, fatores que pesam a favor neste confronto.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas Moura; Luciano e Gonzalo Tapia. Técnico: Hernán Crespo.

Portuguesa - Momento e escalação

A Portuguesa chega para o duelo ocupando a 12ª colocação do Campeonato Paulista, com três pontos somados após três rodadas. A vitória sobre o Velo Clube, em casa, deu confiança à equipe, que mostrou competitividade e organização defensiva, apostando em jogo mais físico e em transições rápidas para buscar o resultado. Mesmo embalada, a Lusa sabe que o desafio no MorumBIS exige postura cautelosa.

Provável escalação da Portuguesa: Bruno; João Victor, Gustavo, Eduardo Biazus e Caio Roque; Zé Vitor, Portuga e Gabriel Pires; Ewerthon, Maceió e Renê. Técnico: Fábio Matias.

Confronto direto e estatísticas de São Paulo x Portuguesa

O histórico recente entre São Paulo e Portuguesa fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre São Paulo x Portuguesa

29/01/2025 – Portuguesa 1 x 2 São Paulo (Campeonato Paulista)

27/01/2024 – São Paulo 1 x 0 Portuguesa (Campeonato Paulista)

26/01/2023 – São Paulo 4 x 1 Portuguesa (Campeonato Paulista)

08/04/2015 – São Paulo 3 x 0 Portuguesa (Campeonato Paulista)

15/02/2014 – São Paulo 0 x 0 Portuguesa (Campeonato Paulista)

Estatísticas e curiosidades de São Paulo x Portuguesa

A Portuguesa vem de uma sequência de jogos com placares curtos, ficando abaixo de 2,5 gols em cinco das cinco partidas O time rubro-verde apresenta alto índice disciplinar, com mais de 4,5 cartões em quatro de cinco jogos recentes Os confrontos da Portuguesa registraram menos de 10,5 escanteios em sete de nove partidas O São Paulo soma três vitórias no recorte recente analisado A Portuguesa sofreu gols em três jogos deste mesmo recorte

Comparação de Odds para São Paulo x Portuguesa

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,65 2,18 Betano 1,65 2,20 Br4 1,65 2,15

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para São Paulo x Portuguesa

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.