Com gol que Pelé não fez, São Paulo vence o Botafogo e garante vaga na semifinal da Copinha

Com um gol marcado quase no fim do segundo tempo, o São Paulo garantiu a classificação para a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em Sorocaba, o Tricolor venceu o Botafogo por 3 a 1, com destaque para o gol antológico de Paulinho.

continua após a publicidade

Na próxima fase, a equipe enfrentará o Ibrachina em busca de uma vaga na final e do hexacampeonato da competição. O Botafogo, por sua vez, se despede da Copinha.

Como foi o jogo?

São Paulo e Botafogo entraram em campo cientes de que enfrentariam o Ibrachina, algoz do Palmeiras, na semifinal. Com a maioria da torcida empurrando o Tricolor, a equipe comandada por Allan Barcellos começou a partida dominando as ações.

continua após a publicidade

Com forte pressão desde o início, o São Paulo tinha liberdade para avançar. O Botafogo até tentava travar o jogo, mas encontrava dificuldades para passar do meio de campo.

E neste ritmo, o Tricolor conseguiu abrir o placar. Djhordney aproveitou uma cobrança de falta e um desvio na cabeça de Rhyan Luca, colocando a equipe à frente no placar contra o Botafogo no fim do primeiro tempo.

continua após a publicidade

➡️Deixe seu palpite para a próxima rodada do Tricolor no Campeonato Paulista

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

(Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC)

Se o Botafogo não sabia responder no primeiro tempo, no segundo foi totalmente diferente. Logo na volta do intervalo, após cruzamento pela esquerda, Felipe Januário desviou de cabeça. Kauã Branco apareceu na sequência e também tocou de cabeça para o meio da área, onde Arthur Izaque surgiu livre para acertar um belo voleio, no ângulo, sem qualquer chance de defesa. Tudo igual em Sorocaba.

Na pausa para hidratação, perto da metade do segundo tempo, Allan Barcellos chamou a equipe para passar orientações. Pediu foco na disputa e mais pressão. As orientações surtiram efeito e o Tricolor voltou a pressionar o Botafogo. Aos 38 minutos, o segundo gol veio.

Matheus Menezes foi o protagonista do lance. Após cruzamento pela esquerda, a bola chegou ao segundo pau para Igor Felisberto, que desviou para a pequena área. Livre, quase em cima da linha, Matheus Menezes apenas empurrou para o gol e recolocou o Tricolor em vantagem.

E para fechar a partida, um gol absurdo, daqueles que "Pelé não fez". O goleiro do Botafogo avançou para a área ofensiva, Paulinho não pensou duas vezes e arriscou do meio de campo. Sem ninguém na defesa, a bola morreu no fundo da rede, selando a vitória do São Paulo por 3 a 1.