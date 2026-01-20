São Paulo x Ibrachina: Morumbis será palco de semifinal da Copinha

São Paulo e Ibrachina se enfrentarão pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira, dia 22 de janeiro, no Morumbis. O mando de campo foi confirmado pelos clubes.

O jogo será às 21h30 (de Brasília). Se passar para a final, o jogo acontecerá no domingo, dia 25 de janeiro. Por conta da campanha, o Tricolor conseguiu mandar o jogo para seu próprio estádio.

Com dois gols marcados perto do fim do segundo tempo, o São Paulo garantiu a classificação para a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em Sorocaba, o Tricolor venceu o Botafogo por 3 a 1. O destaque da partida foi o último dos gols, de trás do meio de campo, de Paulinho.

São Paulo e Botafogo entraram em campo cientes de que enfrentariam o Ibrachina, algoz do Palmeiras, na semifinal. Do outro lado, Grêmio e Cruzeiro decidirão a segunda vaga da final. Estes se enfrentam na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Taubaté.

(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Como foi o jogo do São Paulo nas quartas?

Com a maioria da torcida empurrando o Tricolor, a equipe comandada por Allan Barcellos começou a partida dominando as ações.

Com forte pressão desde o início, o São Paulo tinha liberdade para avançar. O Botafogo até tentava travar o jogo, mas encontrava dificuldades para passar do meio de campo.

E, neste ritmo, o Tricolor conseguiu abrir o placar. Djhordney aproveitou uma cobrança de falta e um desvio na cabeça de Rhyan Luca, colocando a equipe à frente no placar contra o Botafogo no fim do primeiro tempo.

Se o Botafogo não soube responder no primeiro tempo, no segundo foi totalmente diferente. Logo na volta do intervalo, após cruzamento pela esquerda, Felipe Januário desviou de cabeça. Kauã Branco apareceu na sequência e também tocou de cabeça para o meio da área, onde Arthur Izaque surgiu livre para acertar um belo voleio, no ângulo, sem qualquer chance de defesa. Tudo igual em Sorocaba.

Na pausa para hidratação, perto da metade do segundo tempo, Allan Barcellos chamou a equipe para passar orientações. Pediu foco na disputa de bola e mais pressão na marcação. As orientações surtiram efeito e o Tricolor voltou a ir pra cima do Botafogo. Aos 38 minutos, o segundo gol veio.

Matheus Menezes foi o protagonista do lance. Após cruzamento pela esquerda, a bola chegou ao segundo pau para Igor Felisberto, que desviou para a pequena área. Livre, quase em cima da linha, Matheus Menezes apenas empurrou para o gol e recolocou o Tricolor em vantagem.

E para fechar a partida, um gol absurdo, daqueles que "Pelé não fez". O goleiro do Botafogo tinha ido para o ataque tentar o gol no escanteio. A bola afastada da área caiu com Paulinho, que nem pensou e arriscou de trás do meio de campo. Sem ninguém na defesa, a bola morreu no fundo da rede, selando a vitória do São Paulo por 3 a 1.