Auxiliar do São Paulo dá panorama sobre situação dos lesionados

Maxi Cuberas, auxiliar de Luis Zubeldía, deu um panorama sobre a situação dos lesionados do São Paulo. O time foi para campo contra o Cruzeiro com seis baixas e enfrenta um problema com desfalques importantes.

Com Zubeldía suspenso neste domingo (13), Cuberas destacou que quando se monta um elenco, existe a noção que lesões e problemas físicos podem acontecer, mas no caso do Tricolor, não é normal ter esta quantidade de desfalques em um elenco.

- Principalmente, porque seis jogadores é muita coisa, e quando você vai montando um elenco em conjunto, normalmente já se tem em mente que algumas lesões podem acontecer por causa da quantidade de jogos, da quantidade de viagens, porque pode acontecer, mas nesse caso, estamos lidando ao mesmo tempo com seis jogadores importantes fora, e isso não é normal. Por isso temos que manter a calma, continuar trabalhando e tentar recuperar esses jogadores o mais rápido possível - explicou Maxi.

O São Paulo segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. O time empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro, em partida disputada no Morumbis. O time foi a campo sem Arboleda, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Oscar e Pablo Maia - todos lesionados. Calleri estava suspenso, assim como Zubeldía.

Como foi o jogo do São Paulo?

