Assista na íntegra à coletiva de Maxi Cuberas, auxiliar do São Paulo

São Paulo e Cruzeiro empataram por 1 a 1 em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu neste domingo (13), no Morumbis.

Sem Zubeldía, suspenso, Maxi Cuberas quem esteve na beira do gramado. Durante sua coletiva de imprensa, falou sobre a pressão que a comissão técnica vive, críticas da torcida, problemas no ataque e sobre a situação dos lesionados do São Paulo.

Até o momento, no Brasileirão, o Tricolor empatou os três jogos que disputou. O time ainda não venceu nenhum. Assista à íntegra da entrevista coletiva de Maxi Cuberas abaixo:

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 1 CRUZEIRO

TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: 13 de abril de 2025, 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo

🥅 Gol: Ferreira (1-0), Kaio Jorge (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Alisson, André Silva, Marcos Antônio, Matheus Alves (SPFC), Kaiki, Lucas Romero, Fabrício Bruno (CRU)

🟥 Cartão vermelho: