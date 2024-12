De saída do São Paulo, Rafinha chora e manda recado para a torcida; veja

De saída do São Paulo, o lateral Rafinha se despediu dos torcedores em um vídeo publicado pelo Tricolor em suas redes sociais na sexta-feira (20). Emocionado, o atleta fez agradecimentos aos jogadores, treinadores, à direção do clube e à torcida.

continua após a publicidade

São Paulo e Rafinha não chegam a acordo e lateral não fica no clube

Declaradamente torcedor do Tricolor, ele chorou ao relembrar os dois anos que passou no time e as conquistas que ajudou o São Paulo a conquistar.

- Hoje é o dia que eu sabia que iria chegar. A gente espera, mas nunca está preparado. Queria agradecer a todos vocês por todo o carinho comigo durante todos esses anos. Foram momentos maravilhosos, alguns tristes, mas no geral foi maravilhoso tudo o que vivemos juntos. Vestir a camisa do clube do meu coração, ser campeão com o São Paulo. Agradecer a todos os funcionários, aos jogadores que estão no grupo atual e os que passaram, sem exceção. É difícil se despedir quando chega nessa idade, mas acho que é a melhor decisão. Juntamente com o São Paulo, chegamos a essa conclusão. Chegou o momento de por um ponto final. O São Paulo é gigante e fico feliz por ter feito parte de uma pequena parte da história do clube. Sem deixar de agradecer o professor Zubeldía, conversei com ele. Tenho certeza que ele irá triunfar no São Paulo. Agradecer também ao Rogério, Thiago Carpini e o professor Dorival, tive o prazer de trabalhar com eles. Ao presidente Julio Casares, o Belmonte, todos da direção que confiavam em mim. Diziam por conta da minha idade que não ia sair mais nada dessa laranja, mas graças a Deus deu certo e eu saí campeão. Agradecer ao torcedor são-paulino, que deu show na arquibancada. Cobrou quando tinha que cobrar, mas nos apoiou muito - disse Rafinha.

continua após a publicidade

Aos 39 anos, o lateral possui contrato com o São Paulo até o final deste ano. Jogador e clube chegaram a conversar sobre uma possível renovação, mas não chegaram a um acordo. De férias na Alemanha, rafinha afirma que ainda voltará ao clube em janeiro para se despedir pessoalmente dos colegas do elenco e da torcida.

- Vou voltar em janeiro para dar um abraço em todos, nos jogadores, todos os funcionários do CT. Dizer que eu estou saindo triste, mas, ao mesmo tempo, feliz, porque fiz muitos amigos. Sei que fiz parte dessa retomada do São Paulo em busca das conquistas, dos títulos. Eu pude ajudar um pouco nesse período que eu fiquei. Vocês vão ter sempre o Rafinha aqui torcendo de longe, mas sempre acompanhando. Vocês estão no meu coração, estamos juntos eternamente. Foi um prazer vestir essa camisa. E só um até logo. Eu vou, mas tenho certeza que voltarei um dia, em outra função. Um beijo no coração - afirmou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Além deste vídeo, o Tricolor também fez outras publicações em homenagem ao atleta, como um vídeo relembrando momentos importantes de Rafinha como capitão do time, fotos dele em partidas e uma arte com um agradecimento ao atleta que conquistou dois títulos com o clube, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei e 2024.