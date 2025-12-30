Crespo terá elenco enxuto na largada da temporada e São Paulo cresce lista de saídas

A confirmação da saída de Erick do São Paulo foi a décima nesta virada de temporada. Desde o fim do calendário 2025, o Tricolor tem aumentado a lista de dispensas, o que deixa o técnico Hernán Crespo com um plantel mais enxuto neste começo de ano. O atacante foi anunciado pelo Vitória nesta segunda-feira (29) e assinou em definitivo com o time baiano por três temporadas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Na negociação mais recente, Erik deixa o Tricolor após chegar em 2024 e não se firmar na equipe. Atuou em 44 jogos no total e sai em negócio que gira em torno de R$ 7 milhões de reais. O valor, apesar de pouco expressivo, é importante para o caixa do clube, que precisará ser reequilibrado em 2026.

O volume nas negociações de saída de jogadores reforça o movimento de reduzir os custos com salários. As dispensas de Luiz Gustavo e Oscar, que não tiveram valores nem de compra nem de venda envolvidos, representam uma diminuição importante nessas despesas. Outras negociações por empréstimo podem se tornar vendas em definitivo num futuro próximo, a exemplo do lateral Patryck Lanza, que jogará no Juventude até o fim de 2026. Jandrei, que foi emprestado e jogou no time gaúcho neste ano, teve seu empréstimo estendido.

continua após a publicidade

A lista aumenta com o acordo de empréstimo de Maílton, lateral direito que chegou no meio do ano vindo da Chapecoense, mas foi pouco aproveitado por Crespo e jogará pelo Fortaleza no próximo ano. Assim como os demais atletas emprestados, o São Paulo entende que ainda pode haver uma recuperação do atleta para um retorno futuro ou uma expectativa de venda após o fim do contrato.

Por outro lado, alguns nomes foram dispensados, entre jovens e nomes experientes. A dupla Luiz Gustavo e Oscar não teve a temporada esperada, principalmente pelos problemas físicos dos atletas, o que culminou na saída dos jogadores. O volante tinha expectativa de renovação, não correspondida pelo Tricolor. No caso do meia, o camisa 8 anunciou aposentadoria por problemas de saúde.

continua após a publicidade

Outros atletas que deixam o São Paulo são os atacantes Emiliano Rigoni e Juan Dinenno. O primeiro, segundo apuração do Lance!, tinha baixa probabilidade de renovação, cenário que agora se confirma. No caso de Dinnenno, o centroavante jogará pelo Deportivo Cali, da Colômbia, e já se despediu do elenco tricolor. A dupla da base Matheus Belém, que atua como zagueiro, e o goleiro Leandro Mathias, também deixam o clube nesta temporada.

Luiz Gustavo não ficará no São Paulo em 2026. (Foto: Matheus Vieira/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Chegadas não acompanham o mesmo ritmo

Enquanto o São Paulo viabiliza saídas e diminui a folha, o ritmo das chegadas de novos atletas é menor. Principalmente pelo clube ainda seguir o padrão de contratações visto durante as temporadas 2024 e 2025, com atletas em fim de contrato para assinar em definitivo ou contratos de empréstimo.

Por enquanto, um nome foi anunciado oficialmente. Danielzinho, ex-Mirassol, foi o primeiro nome do Tricolor para a próxima temporada e assinou até o fim de 2027, com a possibilidade de extensão por mais um ano caso as metas pré-estabelecidas sejam cumpridas. O jogador estava em fim de contrato com a equipe do interior paulista e chegou de graça. O mesmo vale para o goleiro Carlos Coronel, que defendia o New York Red Bulls, da MLS.

O nome mais recente a ser especulado para empréstimo é o volante Allan, que pertence ao Flamengo. A reportagem do Lance! apurou que o Tricolor entrou em contato com o rubro-negro carioca e iniciou as conversas sobre uma possível transferência do atleta. Do lado do Fla, não há interesse de venda, o que deixa em aberto o formato que a negociação pode caminhar.